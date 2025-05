Am Sonntag, zwischen 12 und 17 Uhr, warten viele Angebote warten dabei auf die Besucher.

Die Innenstadt wird am Sonntag, 18. Mai, wieder zur Flaniermeile: Von 12 bis 17 Uhr lädt der Gewerbeverein zum Stadtbrunnenfest mit verkaufsoffenem Sonntag und einem großen Rahmenprogramm ein. Denn neben Mode-Trends gibt’s diesmal unter anderem auch wieder eine Autoschau in der Innenstadt. Sechs Autohäuser aus Wolfach und der Umgebung präsentieren laut Mitteilung des Gewerbevereins ihre neuesten Modelle.

Kunsthandwerkermarkt und Flohmarkt

Für die jüngsten Besucher gibt es wie im Vorjahr wieder einen Turnparcours des TV Wolfach sowie eine Hüpfburg im Schlosshof. Der Turnverein beteiligt sich außerdem um 14.30 Uhr mit einer Turnaufführung am Rahmenprogramm.

Auf der Bühne vor dem Rathaus wird es um 15.30 Uhr wieder eine Aufführung von „Chunny’s Zumba Kids“ geben. Außerdem sorgt die Band „Captain Morgan“ für musikalische Unterhaltung beim Stadtbummel.

Neben den Gartenwirtschaften in der Hauptstraße sowie Gastroständen wird obendrein die Schlosshalle bewirtet sein, damit die Besucher weder Hunger noch Durst leiden müssen. Am Damm erwartet die Gäste wieder der große Floh- und Kunsthandwerkermarkt. Handgemachte Deko- und Geschenkartikel sowie besondere Raritäten und alte Schätze versprechen die Organisatoren.

Die Modenschau fällt dieses Jahr kleiner aus

Und schließlich gibt’s zum Stadtbrunnenfest auch wieder aktuelle Modetrends. Wenngleich die River-Fashion-Show diesmal aufs Trockendock verlegt wird und die Models statt über die Kinzig über einen Laufsteg vor dem Rathaus schreiten. Zum einen sei die Zahl der Aussteller mit drei Geschäften diesmal kleiner als in den Vorjahren, erklärt Annette Manske-Striffler aus der Geschäftsstelle des Gewerbevereins auf Nachfrage.

Für die River-Fashion-Show habe es diesmal schlicht an Aufbauhelfern gefehlt. Denn bis der Steg in der Kinzig stehe, seien fünf bis sechs Helfer gut vier Stunden gefordert – und beim Abbau noch einmal so lange.

„Wir wollten nicht auf die Modenschau verzichten und haben uns deshalb für eine gut machbare Variante entschieden.“ Wie gehabt wird um 13 und 15 Uhr aber die identische Show auf dem Laufsteg präsentiert, sodass die Zuschauer auch dieses Jahr nichts verpassen werden.

Tag der offenen Tür

Schreibgerätehersteller Klio-Eterna lädt am Sonntag, 18. Mai, im Glashüttenweg anlässlich des 125-jährigen Bestehens zum Tag der offenen Tür. Von 12 bis 17 Uhr können Interessierte bei einem ausgeschilderten Rundgang die Produktion in Augenschein nehmen. Es wird bewirtet und es gibt eine Zaubershow für Kinder.