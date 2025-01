Stadtbrandmeister a.D. in Rottweil

1 Oberbürgermeister Christian Ruf (links) und Bernd Pfaff (Zweiter von rechts) gratulieren Rainer Müller zum 75. Geburtstag. Sohn Frank Müller (rechts) musste die Feier als Stadtbrandmeister wegen eines Alarms zwischendurch verlassen. Foto: Siegmeier

Wenn Rainer Müller Geburtstag hat, dann wundert es kaum jemanden, wenn der Sohn die Feier wegen eines Alarms verlassen muss.









Link kopiert



Zehn Jahre ist es her, dass Stadtbrandmeister a.D. Rainer Müller seinen Funk und den Schlüssel seines Dienstwagens an seinen Sohn Frank Müller übergeben und damit seine aktive Feuerwehrlaufbahn beendet hat. Damals gab es einen Festakt in der Stadthalle, mit vielen Gästen, guten Worten und Wünschen. Hier gibt es übrigens jede Menge Bilder von seiner großen Abschiedsparty.