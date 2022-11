3 Der Gebäudekomplex vom ehemaligen Friseur Spitznagel bis zu Apotheke Lemke wird noch dieses Jahr abgerissen. Foto: Riesterer

Die Häuser-Abrisse in der Talstadt, die die Basis für die geplante Verkehrsführung im Bereich Busbahnhof und durch den Tunnel bilden, sind günstiger als gedacht – und beginnen laut Verwaltung noch diese Woche.















Schramberg - "Achtet auch darauf, dass der Bauunternehmer dann die richtigen Nummern abreißt", sagte Freie-Liste-Sprecher Udo Neudeck im September im Gemeinderat mit einem Augenzwinkern – und hatte die Lacher auf seiner Seite. Hintergrund seiner Aussage war, dass es zuvor immer wieder für leichte Verwirrung gesorgt hatte, welche Hausnummern die Gebäude denn nun genau haben; Es handelt sich um zwei Häuser direkt nach dem Tunnelausgang (Geißhaldenstraße 10 und 12) sowie den Gebäudekomplex von der ehemaligen Apotheke Lemke über die Olga-Drogerie bis zum Frisörgeschäft Spitznagel (Geißhaldenstraße 1 sowie Lauterbacher Straße 2,4,6 und 8) vis-a-vis zum Busbahnhof.

Letzte Maßnahme im Sanierungsgebiet

Diese teils schon seit Jahren leer stehenden Gebäude sollen, so beschloss es im September der Gemeinderat, nun noch im Kalenderjahr abgerissen werden – der Grund: Die Maßnahme kann dann noch im Förderrahmen des Sanierungsgebiets Talstadt/West umgesetzt werden – das seinerseits Ende April 2023 ausläuft und nicht mehr verlängert werden kann.

160.000 Euro günstiger

Dieser gebotenen Eile kam nun ein gutes Ausschreibungsergebnis entgegen: Tiefbauleiter Konrad Ginter informierte im Ausschuss für Umwelt und Technik darüber, dass die Firma Wacker aus Filderstadt das Gebäude-Ensemble für 225 000 Euro abreißen wird. Das sei zum einen 160 000 Euro günstiger als gedacht- Zum anderen liege die Summe dadurch unter dem Grenzwert 250 000 Euro brutto, unter dem die Verwaltung die Ausschreibung vergeben kann, ohne sich das "okay" des Gemeinderats einholen zu müssen. Die Firma Wacker habe derzeit Kapazitäten, dadurch könnten die Arbeiten diese Woche mit der Räumung der Häuser beginnen. Am Montagmittag war die Firma noch nicht vor Ort, kündigte sich aber bereits mit einem Banner an der Hauswand an. Abgeschlossen sollen die Arbeiten noch bis Jahresende sein.

Flächen für neue Verkehrsführung

Auch daran, dass die Stadt nicht plane, dort "Schotter- oder Grünflächen" anzulegen, erinnerte Ginter. Die Gebäude wurden in den vergangenen Jahren erworben und auf die Abrissliste gesetzt, weil die Flächen "für die Neuordnung des Areals und in Vorbereitung der neuen Verkehrsführung benötigt" werden, wie die Verwaltung schreibt. So ist es seit Langem der Plan in der Stadtentwicklung, dass unter anderem die Uferregion der Schiltach zum City-Center hin treppenartig zur Passage umgestaltet, der Busbahnhof leicht versetzt und der Verkehr direkt durch den dann in beide Fahrtrichtungen befahrenen Tunnel geführt werden soll.

Ersatz-Zuschussmöglichkeiten – wenn es so weit ist

Sobald es um diese Maßnahmen dann konkreter wird – das laufende Sanierungsgebiet wird es wie erwähnt bis dahin nicht mehr geben – werden alternative Zuschussmöglichkeiten wie etwa Förderprogramme zum ÖPNV oder ein zukünftiges Sanierungsgebiet "Busbahnhof" geprüft, informierte Fachbereichsleiterin Petra Schmidtmann unlängst auf Nachfrage.