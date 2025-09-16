Stadtbild Trossingen: Rummel muss auf Maschke-Platz bleiben

Der Trossinger Marktplatz soll auch künftig beim Pfingstmarkt den Rummel mit seinen Fahrgeschäften beherbergen – doch gibt es Veränderungen.
Wochenmarkt, Veranstaltungen und natürlich auch der Pfingstmarkt – vieles findet auf dem Rudolf-Maschke-Platz statt. Ziel der Stadtverwaltung und vor allem von Bürgermeisterin Susanne Irion ist es, den Rudolf-Maschke-Platz für die Bevölkerung attraktiver zu machen. Das ist aber nur bedingt möglich, weil ja einmal im Jahr die Schausteller kommen und den Platz, mit Ausnahme des Brunnens, der dort steht, mit Fahrgeschäften und Kirmesbuden vollstellen.