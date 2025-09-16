Stadtbild Trossingen: Rummel muss auf Maschke-Platz bleiben

Der Trossinger Marktplatz soll auch künftig beim Pfingstmarkt den Rummel mit seinen Fahrgeschäften beherbergen – doch gibt es Veränderungen.

Wochenmarkt, Veranstaltungen und natürlich auch der Pfingstmarkt – vieles findet auf dem Rudolf-Maschke-Platz statt. Ziel der Stadtverwaltung und vor allem von Bürgermeisterin Susanne Irion ist es, den Rudolf-Maschke-Platz für die Bevölkerung attraktiver zu machen. Das ist aber nur bedingt möglich, weil ja einmal im Jahr die Schausteller kommen und den Platz, mit Ausnahme des Brunnens, der dort steht, mit Fahrgeschäften und Kirmesbuden vollstellen.

Mit Hilfe der Ideen aus der Bürgerschaft soll der Platz dennoch attraktiver für alle Generationen gestaltet werden, kürzlich gab es einen Workshop mit mehr als 100 Bürgern. Die Teilnehmer, darunter auch Vertreter des Seniorenrats, der Schulen, Gewerbe, des Gemeinderats und ein gutes Dutzend Jugendliche, schlugen beispielsweise einen Wasserspielplatz, eine Eisbahn im Winter oder auch Konzerte vor, um den Platz zu beleben.

Weitere Anregungen waren die Ansiedlung eines Spielwarengeschäftes, einer Bar, eines Restaurants und eine Verkehrsberuhigung. Allerdings: Ein Spielwarengeschäft hat in Trossingen 2023 unweit des Maschke-Platzes geschlossen, ein Café hat erst dieses Jahr zu gemacht. Demnächst – am 25. September – ist eine weitere Bürgerwerkstatt zum Rudolf-Maschke-Platz, die allen Trossinger Bürgern offen steht.

Ergebnisse der ersten Bürgerbeteiligung

Moderiert wird die Bürgerbeteiligung von einem externen Team der Agentur Translake mit Hanna Kasper, Nathalie Popovic und Maximilian Stamm. Die Translake-Leute stellten dem Gemeinderat nun auch das Zwischenergebnis der Beteiligung vor und wünschten sich ein Meinungsbild und das war wie zu erwarten gemischt.

Bei der Frage, ob auf dem Platz mehr Kulturveranstaltungen stattfinden sollten, signalisierten zwar 15 der 23 Stadträte volle Zustimmung sieben andere sahen aber Diskussionsbedarf. Thomas Springer (FDP) sieht Raum für Konzerte eher im Hohner-Areal und auf dem Rathausplatz.

Kontroverse Verkehr

Kontrovers war unter den Bürgern das Thema Verkehr: die einen wünschten mehr, die anderen weniger Parkplätze für Autos, auch der Wunsch nach Radparkplätzen wurde geäußert. Im Gemeinderat ist eine große Mehrheit für eine Verkehrsberuhigung. Antje Spehn (FDP) allerdings warnte davor, Parkplätze zu streichen: „Trossingen lebt vom Einzelhandel und davon, dass man hier kostenlos parken kann. An den Parkplätzen am Marktplatz sollten wir nicht rütteln“. Amelie Fehrenbach (FW) riet, die Parkplätze neu zu ordnen, ihr Fraktionskollege Werner Dressler unterstützte dies.

Gastronom zu finden ist schwierig

Den Bürgerwunsch nach mehr gastronomischen Angeboten (Café, Bar, Imbiss mit Sitzgelegenheit) unterstützten drei Viertel der Stadträte, vier hatten Bedenken, weil die Stadt zwar die Rahmenbedingungen setzen könne, aber private Betreiber erstmal gefunden werden müssten. Jürgen Vosseler (CDU): sprach vielen aus dem Herz: „Gastronomie trägt zur Belebung bei, das ist zentral für diesen Platz“.

Weitere Spielgeräte findet nicht jeder gut

Mehr als die Hälfte der Stadträte war dagegen, auf dem Rudolf-Maschke-Platz weitere Spielgeräte aufzustellen. Auf den Punkt brachte dies Andreas Anton (FDP): wenn dort Geräte für Ballspiele und ein Spielplatz aufgebaut werde, könne der Rummel nicht mehr aufgebaut werden. Für Petra Hermann (CDU) stellte sich damit die Frage: „Sind uns fünf Tage Rummel wichtiger als ein toller Platz an den übrigen 360 Tagen?“, sie plädierte für einen Rudolf-Maschke-Platz, auf dem sich alle Generationen wohlfühlen.

Antje Spehn schlug deshalb vor, nur Spielgeräte aufzustellen, die wieder abgebaut werden können, denn der Rummel sei „allen sehr wichtig in der Stadt, wir sollten ihn nicht verdammen“. Die Gemeinderatsmehrheit plädierte aber dafür, weitere Spielmöglichkeiten hauptsächlich im Hans-Neipp-Park zu installieren, der im Zuge des Rathausumbaus neu gestaltet werden soll.

Brunnen erhalten

Keine Bedenken hatten die Stadträte beim Bürgervorschlag, den Brunnen zu erhalten und das Wasser erlebbarer zu machen. Bedenken gab es bei der Anregung, mehr Sitzmöglichkeiten zu schaffen – einmal wegen des Rummels und dann, weil die Gefahr bestehe, dass der Platz zu einem Problem-Treffpunkt werde. Prinzipiell war eine Mehrheit im Rat auch für mehr Begrünung durch schattenspendende Bäume und Urban Gardening, doch auch hier gab es wieder Bedenken, dass der Wochenmarkt oder Rummel eingeschränkt werden könnte. Amelie Fehrenbach würde das Urban Gardening eher im Stadtpark verorten.

Die auch vom Jugendgremium Achterrat vorgeschlagene Eisbahn sieht Bürgermeisterin Susanne Irion kritisch, einmal wegen der hohen Kosten und dann wegen des Betreuungsaufwandes.

Info

Kompromiss

Der Kompromiss, um Attraktivität zu bekommen und den Standort Rummel zu erhalten schlug Gustav Betzler (FW) schlug: Er kann sich vorstellen, den Rummel in Richtung Butschstraße zu erweitern, dort gebe es genügend Flächen für ein größeres Fahrgeschäft. Ohne die Butschstraße direkt anzusprechen, beschloss der Gemeinderat dann, den Rudolf-Maschke-Platz durch feste Einbauten attraktiver zu gestalten und die wegfallenden Flächen dem Rummel in „angrenzenden Straßen“ zur Verfügung zu stellen.

Verkehr

Auch für eine alternative Verkehrsführung sprach sich der Gemeinderat aus, jedoch unter Beibehaltung der Zahl der Parkplätze