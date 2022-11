2 Das Hausschild am Eckpfosten mutet zunächst kryptisch an, beinhaltet aber viele Infos. Foto: Harter

Das Gerüst ist weg, der Blick in der Hauptstraße 19 wieder frei auf ein Haus, wie sie vor 200 Jahren in Schiltach vielfach errichtet wurden: hohe Fachwerkkonstruktionen für zwei Stockwerke und Spitzgiebel. Doch es gibt eine Besonderheit.















Schramberg - Zimmermann und Maler, die das Gebäude jüngst erneuert haben, sahen sich auch mit einer Besonderheit konfrontiert: Dem Hausschild im linken Eckpfosten, auf dem die Erbauung 1825, und – kaum mehr lesbar – die Initialen der Erbauer und ein Handwerkszeichen vermerkt waren. Letzteres verwies mit dem Falz- und zwei gekreuzten Schabeisen auf ein ehemaliges Rotgerberhaus.

Jener "JG TW", der damit sein Handwerk demonstrierte, hieß Johann Georg Trautwein. Er lebte von 1775 bis 1835 und gehörte zu den 15 Rotgerbern, die 1813 im Städtle tätig waren, wie auch fünf Weißgerber, was Schiltach als lebhafte Gerberstadt belegt. Die Frau von Johann Georg war Juliana Elisabeth Wagner. Ihre Initialen "JE WG" erscheinen mit den seinen im Herz des Hausschilds.

Zimmerleute verewigen sich

Darunter sind mit "IAI ZM" weitere Buchstaben eingehauen. Sie meinen "Jakob Jäckle, Zimmermeister", der das Haus aufgerichtet hat. Er stammte aus Schwenningen und hatte sich 1792 nach Schiltach verheiratet. Es war Tradition, dass sich die Zimmerleute ebenfalls in den von ihnen aufgerichteten Fachwerken verewigten.

So sieht man seine Initialen zum Jahr 1816 auch im Eckpfosten des alten Schulhauses in der Bachstraße. Die Nachfahren von Jäckle betrieben in Schiltach später eine Schreinerei, heute sind sie Glaser in Alpirsbach.

Aus eins mach zwei

Auch mit "1825" verband sich eine Besonderheit: Im Jahr zuvor hatte ein Brand dort ein Doppelhaus von 1733 vernichtet. Es war in drei Partien geteilt: Johann Georg Trautwein, seinen Bruder Johann Abraham Trautwein, Weißgerber, und den Metzger Christian Wöhrle. Jetzt teilten sie das Grundstück und errichteten zwei neue Häuser: eines für Johann Georg (Hauptstraße 19) und eines für Johann Abraham sowie Christian Wöhrle (Hauptstraße 21, später: "Adler-Drogerie").

Verkaufsladen für Seife und Kerzen

So entstand an der "Kreuzstraße", wo der Weg nach Schramberg abging, ein kleines Gerbereizentrum. Das dafür nötige Wasser floss in der Kinzig auf der Rückseite der Häuser, wo die Schuppen der Gerberwerkstätten noch immer stehen. Der dort nun tätige Weißgerber Johann Abraham Trautwein nutzte auch das anfallende tierische Fett (Talg, Unschlitt) und stellte Seifen und Kerzen her, weshalb die Familie den Übernamen "s’Seifensieders" bekam. Für die Seifensieder- und Kerzengießerei richtete der den Betrieb übernehmende Sohn Johann Friedrich einen Verkaufsladen ein.

Von 1885 bis heute

Aus Platzgründen suchte er die Gerberei zu verlegen, wofür er Gelände jenseits der Kinzig beim Häberlessteg erwarb. Dort besteht sie bis heute, geführt von seinen Nachfahren, als eine der letzten Weißgerbereien in Süddeutschland. An einem Fenster markiert "1885" das Jahr des Umzugs.

Rotgerberei bleibt nicht

Die Rotgerberei im Nachbarhaus überstand dagegen die Zeitläufe nicht. Zwar betrieb die dortige Trautwein-Familie auch noch einen Krämerladen, weshalb sie den Übernamen "s’Krämer Gerbers" bekam. Doch kaum hatte der letzte männliche Nachkomme Georg Adolf Trautwein die Nachfolge angetreten, musste er in den Ersten Weltkrieg und fiel 1917 in Frankreich: "Er war der einzige Sohn seiner Eltern", wie die Zeitung mitfühlend schrieb.

Tradition fortgeschrieben

So erzählen auch Häuser Geschichte, etwa die von der Hauptstraße 19, wo just vor 200 Jahren das stolze Rotgerberhaus aufgerichtet wurde. Die Erinnerung daran bewahrt das damals angebrachte Hauszeichen, um das sich der heutige Zimmermann ebenfalls kümmerte. Er hat auch die Zimmermannssitte weitergeführt und sich in die von ihm perfekt geschaffene Replik eingebracht: "BWH ZM MMXXII" für Bernd W. Haberer Zimmermann 2022.