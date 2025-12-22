Stadtbild-Debatte Schramberg: „Menschen hätte ich nie unter das Stadtbild subsumiert“

Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr widerspricht den Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz zum „Stadtbild“. Für sie gehören Menschen nicht in diese Kategorie.
Die bundesweite Diskussion über das sogenannte „Stadtbild“, ausgelöst durch die Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz, sorgt auch in Schramberg für Gesprächsstoff. Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr reagiert darauf mit deutlicher Kritik. Zum Stadtbild gehörten für sie „leblose oder abstrakte Dinge wie Fassaden, Plätze, Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum. Lebendige Menschen hätte ich nie unter ‚das Stadtbild‘ subsumiert.“ Zudem könne sie die Intention des Kanzlers nicht nachvollziehen: „Ich verstehe auch nicht ganz, worum es dem Bundeskanzler geht: Geht es darum, wie Menschen aussehen? Gibt es hier ‚gut‘ oder ‚schlecht‘? Von solchen Wertungen halte ich nichts und kann sie nicht unterstützen.“