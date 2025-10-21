1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann stellt Bundeskanzler Friedrich Merz das Kabinett der Landesregierung vor. Mit dabei sind Innenminister Thomas Strobl und Finanzminister Danyal Bayaz. Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen Kanzler Merz soll sich erneut zu seinen Äußerungen zum „Stadtbild“ erklären. Dazu hat er aber überhaupt keine Lust. Er blockt ab - und findet, er habe sich deutlich genug ausgedrückt.







Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hält seine umstrittenen Äußerungen rund um Migration und Probleme im „Stadtbild“ für nicht weiter erklärungsbedürftig. „Wenn Sie mir das nachsehen, dieses Thema hat heute keine Rolle gespielt, und es wird auch im weiteren Verlauf des Tages keine Rolle spielen“, sagte er auf eine entsprechende Frage bei seinem offiziellen Antrittsbesuch bei der baden-württembergischen Landesregierung. „Und was ich mit diesem Wort gemeint habe - in der letzten Woche in Potsdam so gesagt, gestern nochmal wiederholt in einer Pressekonferenz - ist deutlich geklärt worden.“