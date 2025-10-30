Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer schildert im ZDF-Talk, wie man Innenstädte wieder sicher macht. Und lobt Kanzler Friedrich Merz.
Mit seiner „extrem“ niedrigen Kriminalitätsrate könne man Tübingen natürlich nicht mit Städten wie Hannover vergleichen, sagte der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer – früher Grünen-Mitglied – am Mittwochabend bei Markus Lanz im ZDF. Dass er trotzdem zur Debatte über die Aussage zum Stadtbild von Kanzler Friedrich Merz (CDU) ins Studio eingeladen worden ist, begründete Lanz denn auch mit dem 2017 von Palmer veröffentlichten Buch „Wir können nicht allen helfen“ über die Grenzen der Integration.