„Stadtbild“-Aussage: Was Bürgermeister aus der Region zum Statement von Merz sagen

Der Bundeskanzler hat sich zum Thema Migration und zum Erscheinungsbild deutscher Innenstädte geäußert. Einige werfen ihm Rassismus vor. Was sagen Oberbürgermeister aus der Region?
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat in dieser Woche die Anstrengungen seiner Regierung beim Thema Migration gelobt – und sich dabei aus Sicht vieler ziemlich im Ton vergriffen. Merz hatte bei einem Termin in Potsdam gesagt: „Bei der Migration sind wir sehr weit.“ Die Zahlen seien im Vergleichsmonat August um 60 Prozent zurückgegangen. „Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem.“ Merz meinte offenbar Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchtete.