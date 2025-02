1 Erneut gab es in der Stadtbibliothek VS einen Fall von queerfeindlicher Sachbeschädigung. Foto: Tina Sprenz/Stadt VS

Das Büchereiteam reagiert geschockt von der wiederholt queerfeindlichen Sachbeschädigung am Standort in Schwenningen.









Ein knappes Vierteljahr nach der ersten Sachbeschädigung von Medien zum Themenbereich LGBTQ++ in der Stadtbibliothek am Muslenplatz, wurden am Freitag, 14. Februar, erneut vier vollkommen zerstörte Bücher aufgefunden, teilt die Stadt VS mit.