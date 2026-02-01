Stadtmuseum Schopfheim: Konflikte verstehen und Frieden fördern

Ein Vortrag und Diskussionsabend mit dem Soziologen und emeritierten Professor Ueli Mäder (Universität Basel) findet im Gewölbekeller im Stadtmuseum Schopfheim statt.
„Politik ist ein weites Feld für Zank und Streit“, wusste schon der Philosoph Michel de Montaigne vor fast 500 Jahren, als die Demokratie noch in den Sternen stand. Nach wie vor prägen Konflikte die Politik ebenso wie unseren persönlichen Alltag. Wie gehen wir mit ihnen um, persönlich und gesellschaftlich? Wie können wir Spannungen besser verstehen und lösen? Viele Konflikte entstehen aufgrund von Missverständnissen. Wie kommunizieren wir mit wem?