Stadtbibliothek Rottenburg: Kinder sind willkommen – wildes Toben aber nicht

Mütter beklagten, dass sie ihren Kleinen in der Kinderabteilung der Stadtbibliothek Rottenburg wegen des Lärms nicht mehr vorlesen könnten. Jetzt hängt eine Lärmampel an der Wand.
Erstes Stockwerk der Stadtbibliothek Rottenburg, Kinderabteilung. Eigentlich alles wie immer: Kleine Jungen suchen sich Bücher aus den großen Kisten aus, um sie sich anzuschauen oder von ihren Müttern vorlesen zu lassen. Etwas größere Mädchen stehen mit schiefgelegtem Kopf vor dem Regal mit den Pferdebüchern, um die Titel lesen zu können. Eine junge Frau spielt mit einem Vorschulkind im untertunnelten Lesehaus.