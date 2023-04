1 Mit einem Lasten-Pedelec liefern Ehrenamtliche für die Stadtbibliothek Rottenburg Bücher aus. Foto: Baum

Ein neues Angebot der Rottenburger Stadtbücherei startet: Einmal wöchentlich werden Bücher an Leser mit einem Lastenfahrrad ausgefahren. Bibliotheksleiterin Ruth Bolle erklärt, wie das Angebot funktioniert und warum der Service angeboten wird.









Die einzige Voraussetzung ist, dass die Bürger einen Leseausweis der Stadtbibliothek besitzen. Etliche Kilogramm Bücher, CDs oder Filme sowie andere Medien wie etwa Spiele passen in den Lastenkorb des Lastenrades hinein. Am Mittwoch kommt das Bücher-Lastenrad erstmals zum Einsatz, denn vorab mussten die potenziellen Radfahrer erst mit dem etwas schwierig zu fahrenden Lastenfahrrad vertraut gemacht werden. Es ist ein Lasten-Pedelec und wartet nun auf seinen Einsatz.

Ruth Bolle als Leiterin der Stadtbibliothek ist stolz auf den neuen Service der Stadtbibliothek. Die Radfahrer, die den neuen Bücherservice ausführen, fahren alle ehrenamtlich Rad im Dienste der Stadtbibliothek. Siegfried Kühle verwaltet den Einsatz des Lastenrades, und Ruth Bolle freut sich, dass die aufsuchende Bibliotheksarbeit insgesamt sechs Mitstreiter gefunden hat, die den Service „mit Leben und mit Muskelkraft füllen.“

Service gilt für alle 17 Stadtteile

Kulturamtsleiterin Manuela Beck sagt, dass man mit dem Lasten-Pedelec alle 17 Stadtteile von Rottenburg erreichen wolle – aufgeteilt wurde das Stadtgebiet in zwei Bezirke, die jeweils in der geraden oder ungeraden Woche den Service nutzen können. Auf Wunsch werden die Medien auch wieder abgeholt, die maximale Stückzahl an entliehenen Medien beträgt aber zehn Stück.

Manch einer will aber vielleicht lieber bewusst vor den Regalen mit den Medien stehen – der kann nach wie vor in die Stadtbibliothek kommen und dort entleihen. Ruth Bolle ist es wichtig, dass der Fahrrad-Bringservice jungen und auch älteren Lesern der Stadtbibliothek offen steht und von diesen genutzt werden kann. Bestellen kann man die Medien telefonisch oder per E-mail. Entliehen werden können Bücher und andere Medien vier Wochen lang. Gebracht werden die Medien in Stofftaschen, was auch den Rottenburger Klimaschutzmanager Jörg Weber freut. An jeder der Stofftaschen hängt dann eine Ausleihquittung, auf der wichtige Informationen zur Entleihe und Rückgabe stehen.

Die Radfahrer, die den neuen Bücherservice ausführen, fahren alle ehrenamtlich Rad im Dienste der Stadtbibliothek. Foto: Baum

Zwei Azubis und eine FSJ-lerin managen den Reiseplan der Lastenradfahrer. Der Bringservice per Lastenrad ist für die Nutzer übrigens kostenlos, man wolle einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und das Rola-Lastenrad nutzen, so Bolle. Sie weiß auch, dass die Leser und Leserinnen gerne telefonisch ihre Medien entleihen und auch vorbestellen, trotz dem E-Mailangebot.

Werbung für das Rottenburger Lastenrad Rola

Weber betont auch, dass diejenigen nicht ausgegrenzt werden, die nicht digital unterwegs sind. Er sagt auch, dass der Service ein tolles Werbemittel für das Rottenburger Lastenrad Rola sei. In Großstädten wie etwa Stuttgart gebe es schon seit Jahren eine Lastenradförderung für Familien, in Rottenburg sei sie erst angelaufen.