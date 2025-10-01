Stadtbibliothek Kandern: Lesung mit Ralf Dorweiler

1 Ralf Dorweiler Foto: zVg/Daniala Bianca Gierok Der Autor liest in Kandern aus „Das Lied des Vogelhändlers“.







Der bekannte Autor Ralf Dorweiler liest am Mittwoch, 8. Oktober, 19.30 Uhr, in der Stadtbücherei Kandern aus seinem neuesten historischen Roman „Das Lied des Vogelhändlers“, erschienen 2025 im Lübbe-Verlag. Der im Hochmittelalter zur Zeit des Dritten Kreuzzuges angesiedelte spannende Roman spielt in zwei Handlungssträngen: auf dem Weg ins Heilige Land und auf der Hochburg beim badischen Emmendingen. Protagonisten sind eine heilkundige Adlige und ein einfacher Vogelhändler, der sich zusammen mit dem Boten des Königs, einem Minnesänger namens Walther von der Vogelweide, einem tödlichen Komplott entgegenstellt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Veranstalter sind der Förderverein der Stadtbücherei und die Buchhandlung Buch Eule in Kandern. Signierte Bücher des Autors sind erhältlich.