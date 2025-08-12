Stadtbibliothek Donaueschingen: Seit 42 Jahren ist sie im Traumberuf tätig

Christiane Lange geht Ende September in Rente. Sie leitet seit 2011 die Stadtbibliothek. Das Sortieren von Büchern ist eine ihrer Hauptaufgaben.
42 Jahre lang hat Christiane Lange als Bibliothekarin gearbeitet, davon 14 Jahre als Leiterin der Donaueschinger Stadtbibliothek. Im September ist damit Schluss – dann geht die 66-Jährige in den Ruhestand. Zeit für einen Rückblick auf ihr Berufsleben. „Ich wollte nie Lehrerin werden, aber etwas mit Kultur machen. Zudem habe ich immer gerne gelesen und Bücher sortiert. Also lag mein Traumberuf auf der Hand“, sagt Lange lachend.