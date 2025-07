1 Die Leiterin Evelyn Zach (links) sowie Patricia Greitmann sind beide in der Stadtbibliothek Blumberg kompetente Ansprechpartnerinnen für eine große Zahl von Nutzern. Foto: Hans Herrmann Mit der geplanten Sanierung der Stadtbibliothek Blumberg geht auch ein neues Konzept einher. Dabei geht es auch um flexiblere Öffnungszeiten.







Link kopiert



Die Stadtbibliothek ist ein fester Bestandteil des örtlichen Kulturlebens in Blumberg. Nun ist für die Einrichtung ein neues Konzept geplant. Außerdem steht die komplette Sanierung an. Eine erste Übersicht über die Planung gab es in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses.