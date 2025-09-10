Stadtarchiv Albstadt zeigt Modell: Wie Ebingen im Jahre 1500 aussah

Vor 33 Jahren fertigte Jürgen Scheff zusammen mit seinen Ebinger Realschülern ein Modell des spätmittelalterlichen Ebingen an. Dieses steht nun im Foyer des Ebinger Bildungszentrums.
Das Projekt geht auf die 1980er Jahre zurück. Jürgen Chef, der seinerzeit an der Schlossberg-Realschule unterrichtete, und der vormalige Stadtarchivar Walter Stettner nahmen sich vor, vom Ebingen des Jahres 1500 ein Modell aus Holz anfertigen zu lassen, und zwar maßstabsgetreu und historisch korrekt – jedes Haus und jeder Turm sollten am richtigen Fleck stehen und – plus minus – die richtige Grundfläche und Höhe haben. Die Beiden setzten die Stadt von ihrer Absicht in Kenntnis und erhielten von Oberbürgermeister Hans Pfarr das Signal, dass er sich so ein Modell gut im Foyer des Rathauses vorstellen könnte.