Stadtarchiv Albstadt zeigt Modell: Wie Ebingen im Jahre 1500 aussah

Vor 33 Jahren fertigte Jürgen Scheff zusammen mit seinen Ebinger Realschülern ein Modell des spätmittelalterlichen Ebingen an. Dieses steht nun im Foyer des Ebinger Bildungszentrums.

Das Projekt geht auf die 1980er Jahre zurück. Jürgen Chef, der seinerzeit an der Schlossberg-Realschule unterrichtete, und der vormalige Stadtarchivar Walter Stettner nahmen sich vor, vom Ebingen des Jahres 1500 ein Modell aus Holz anfertigen zu lassen, und zwar maßstabsgetreu und historisch korrekt – jedes Haus und jeder Turm sollten am richtigen Fleck stehen und – plus minus – die richtige Grundfläche und Höhe haben. Die Beiden setzten die Stadt von ihrer Absicht in Kenntnis und erhielten von Oberbürgermeister Hans Pfarr das Signal, dass er sich so ein Modell gut im Foyer des Rathauses vorstellen könnte.

Es gibt viele Quellen, auf denen das Projekt beruht Maßstabsgetreu und historisch – wie geht das in einer Stadt, in der praktisch jeder Straßenzug im Lauf der Jahrhunderte mindestens einmal abgebrannt ist? Nun, es gibt Quellen: Jeder Ebinger Haushalt musste im ausgehenden Mittelalter die sogenannte Herdsteuer errichten; außerdem wurde 1525, 1542 und 1545 eine „Türkensteuer“ erhoben, um den Abwehrkampf gegen das expandierende Osmanische Reich zu finanzieren. Die Steuerverzeichnisse sind erhalten; aus ihnen konnte Stettner dort, wo die Häuser in Reih und Glied, sprich: in Zeilen standen, ihre Anordnung und ihre Maße erschließen: Je höher die Steuer, desto größer und höher das Haus.

Allerdings standen die Häuser nicht überall in Reih und Glied: Am südöstlichen Ende der Marktstraße, in der Nähe des Bürgerturms, hatte sich Jahrhunderte zuvor eine Hofstelle befunden, und die Anordnung der Häuser war entsprechend unregelmäßig.

Die „Großkopfeten“ saßen im Norden des Hufeisens

Und dann gab es noch das Quartier der „Großkopfeten“ im Norden des „Hufeisens“: Im herrschaftlichen Schloss, dem späteren Spital, hauste die Obrigkeit in Gestalt des württembergischen Vogts; weiter östlich standen die „Kästen“, die Kornspeicher der Kirchengemeinde und der Landesherrschaft, und zwar nicht Wand an Wand, sondern vereinzelt, damit im Brandfall das Feuer nicht so rasch übergreifen konnte: Erfahrungsgemäß brennt trockenes Getreide wie Zunder. Auch hier waren die Gebäude unregelmäßig angeordnet.

Ebingen im Jahre 1500 – unten verläuft zwischen zwei Toren die Marktstraße; rechts unten steht der Bürgerturm. Foto: Kistner

Wie, das entnahmen Stettner und Scheff Stadtplänen, die noch aufs 18. Jahrhundert zurückgingen. Die ließen erkennen, dass der schöne Hof, Ebingens ganzer Stolz, im Mittelalter keineswegs ein Hof, sondern ziemlich vollgestellt war – das heutige Idyll ist eine neuzeitliche Kreation.

Zur Bebauung gehörte unter anderem der „Malefizturm“, das Gefängnis für die Schwerverbrecher, den Hals- und Blutgericht drohten. Die Ausnüchterungszelle befand sich anderswo: im Bürgerturm.

Schlossberg-Realschüler übernehmen das Vorhaben

Apropos Türme: Eine Stadtmauer samt Zwinger und Stadtgraben gab es auch; letzterer führte allerdings nur auf der tiefer gelegenen Ostseite des Hufeisens ständig Wasser – aus diesem Grund war die Mauer hier möglicherweise turmlos. Im Norden und Westen hingegen sind Türme aktenkundig und tauchen auch im Modell auf – im Osten, auf der Grüngrabenseite, fehlen sie.

Was außerhalb der Mauer lag, also die Vorstädte, die es im 16. Jahrhundert bereits gab und in denen die Handwerke, die Fuhrleute und nicht zuletzt die Gastronomen zu Hause waren, bleibt unberücksichtigt.

Die Martinskirche sah früher ganz anders aus

Mit einer Ausnahme: der Martinskirche, die 1500 noch anders aussah als heute. Das bestehende Gotteshaus wurde erst 1905 erbaut.

Soviel zur Planung – den Modellbau übernahm im Juli 1992 ein Dutzend Schlossberg-Realschüler im Rahmen ihres Jahresendprojekts – beworben hatten sich ungefähr fünfmal so viele. Unter Anleitung von Lehrer Scheff klebten die Schüler zuerst den Baugrund zusammen, und zwar nach den Vorgaben der topographischen Karte – bekanntlich steigt das Terrain in der Ebinger Innenstadt nach Westen hin stetig an. Die Häuschen sägten sie aus Rohlingen aus der Schreinerei in Form, mit großer Präzision. Vier Tage brauchten sie, dann war das alte Ebingen fertig.

Lehrer Scheff und seine Schüler vor 33 Jahren Foto: (c) Walter Nagel GmbH & Co. KG

Was geschah weiter? Das neue Modell wurde – übrigens zusammen mit einem weiteren, das die Rossentalschüler unter Anleitung von Friedhelm Patzelt geschaffen hatten – zuerst bei Holcim in Dotternhausen ausgestellt. Danach war es heimatlos: Die Stadt hatte kein Interesse mehr, und die Heimatstuben – genauer: Kurator Ernst Koch – gaben dem Rossentalmodell den Vorzug, das zwar kleiner und historisch etwas weniger akkurat, dafür aber bunt war.

In der Schule wollte Jürgen Scheff sein Modell nicht lassen, stattdessen bewahrte er es 33 Jahre in seiner Garage auf. Jetzt hat er es dem Stadtarchiv überlassen, und dieses hat es, im Einverständnis mit Bücherei und Volkshochschule, im Eingangsbereich des Bildungszentrums platziert. Übrigens brandschutzkonform: Die Ära der Stadtbrände gehört endgültig der Vergangenheit an.