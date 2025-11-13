Stadt zieht Bilanz: Bauprojekte in Oberndorf – das ist der aktuelle Stand

Welche Sanierung oder Baumaßnahme ist abgeschlossen, welche im Gange – und welche gestrichen oder verschoben? Die Stadt Oberndorf gibt einen aktuellen Sachstand.
Die To-do-Liste in Oberndorf ist jedes Jahr lang – aber wird auch alles umgesetzt? Schließlich haben viele Stadtverwaltungen mit Personalnot zu kämpfen, und nicht selten kommt es bei Baumaßnahmen im Untergrund zu unliebsamen Überraschungen. Den aktuellen Sachstand zum Fortschritt bei den Hoch- und Tiefbaumaßnahmen gab’s jetzt im Gemeinderat.