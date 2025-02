Stadt will reagieren: Diese Möglichkeiten gibt es, um die Schwenninger Steig zu entschärfen

1 Ein Schild macht an der Schwenninger Steig auf die Unfallgefahr aufmerksam. Dennoch hat es dort wieder gekracht. Foto: Marc Eich

Die Verkehrssituation an der Schwenninger Steig beschäftigt weiterhin Behörden, Gremien und Bürger in VS. Mehrere Vorschläge zur Entschärfung liegen auf dem Tisch, die Stadt will bald reagieren.









Tote, Verletzte, zerstörte Autos – für viele Autofahrer in VS ist die Schwenninger Steig negativ behaftet. Dafür sorgten jüngst einige schwere Verkehrsunfälle, bei denen Autofahrer in der Kurve aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn gerieten. Der Tenor aus einigen Teilen der Bevölkerung ist klar: An dieser Stelle muss reagiert werden. Doch wie? Dafür gibt es nun mehrere Vorschläge.