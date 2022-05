2 Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Villingen-Schwenningen kontrollieren die Feldwege, die von Verkehrsteilnehmern als Schleichwege missbraucht werden. Foto: Stadt Villingen-Schwenningen

Autofahrer suchen sich Schleichwege, Anwohner sind verärgert über Raser – die Baustelle auf der Schwenninger Steig ist derzeit Gesprächsthema Nummer eins. Die Stadt will jetzt gegensteuern.















Link kopiert

VS-Villingen - So kann es für die Stadt VS nicht weitergehen. Die Pressestelle schildert selbst die untragbare Lage: "In regelrechter Wild-West-Manier versuchen seit Beginn der Sperrung der Schwenninger Straße einige Autofahrer die regulär eingerichtete Umleitung über den Nordring zu umgehen und verursachen damit nicht nur gefährliche Situationen für den Fuß- und Radverkehr, sondern schrecken auch nicht davor zurück, Eigentum von Landwirten massiv zu beschädigen." So seien Felder mit hüfthohen Ähren befahren worden, und auch im Forst ziehe sich bereits eine dicke Ölspur auf einem Waldweg hindurch, welche wohl durch die Beschädigung einer Ölwanne hervorgerufen wurde. Auch die Polizei habe hierzu bereits Ermittlungen in Gang gesetzt.

Umleitung grob missachtet

Die offizielle Umleitung werde zum Teil grob missachtet, weshalb der Kommunale Ordnungsdienst des Bürgeramts mit verstärkten Kräften vor Ort kontrolliert und somit versucht, den wilden Fahrten durch das Wohngebiet Schilterhäusle, über Feld- und Waldwege den Gar auszumachen, zeigt die Stadt weiter auf und legt Zahlen vor. "So wurden bei einer Momentaufnahme in der Spitze in knapp zwei Stunden 150 Fahrzeuge gezählt. Ebenso werden vor Ort Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt, um auch diese Verstöße zu ahnden. Bei Anwohnern und Eigentümern sowie Fußgängern und Radfahrern rufen die Kontrollen viele positive Reaktionen hervor. Einige E-Mails mit Dankesworten haben das Bürgeramt erreicht."

Sperrung wohl bis 27. Mai

Die Sperrung als eine der Hauptverbindungsachsen zwischen den beiden großen Stadtbezirken sei bis Ende kommender Woche, 27. Mai, erforderlich, um die Erschließung des neuen Baugebiets "Spital Dreißig Jauchert" umzusetzen. Die Umleitung erfolge, wie angekündigt, von Villingen aus über die Wieselsbergstraße über den Nordring/Salzgrube in Richtung Schwenningen. Aus Richtung Schwenningen werden die Verkehrsteilnehmer über die Klinikstraße Richtung Nordring/Salzgrube geführt. Großräumig könne die Baustelle über die Bundesstraßen B 33 und B 27 umgangen werden, informiert die Stadtverwaltung weiter.

Radfahrern stehe der neue Radweg bereits zur Verfügung, sodass hier ungehindert durchgefahren werden kann.