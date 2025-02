Die Verschmutzung durch Hundekot bleibt in Lahr ein Problem. Die Stadt appelliert in einer Pressemitteilung weiterhin an alle Hundebesitzer, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner einzusammeln und ordnungsgemäß in entsprechenden Müllbehältern zu entsorgen.

Beschwerden von Bürgern reißen nicht ab, insbesondere in den Hosenmatten, im Strandbereich des Seeparks und entlang des Naturlehrpfads am Lahrer Altvater. Auch entlang des Wassererlebnispfades im Sulzbachtal, auf Wiesen und Äckern sowie in anderen beliebten Naherholungsgebieten sorgen Hundekot und weggeworfene Hundekottüten für Ärger, heißt es in der Mitteilung weiter.

Im Stadtwald, rund um das Erneteck, markieren aufmerksame Spaziergänger Hundehaufen mit kleinen Fähnchen – versehen mit einem traurigen Gesicht. Die Vielzahl dieser Markierungen macht deutlich: Es handelt sich nicht um einen Einzelfall, sondern um ein wiederkehrendes Ärgernis.

Beim Naturlehrpfad ist es besonders problematisch

Hundekot ist nicht nur unangenehm, sondern stellt auch eine Gesundheitsgefahr dar, informiert die Stadt. Besonders problematisch sei die Situation auf dem Naturlehrpfad am Altvater, der regelmäßig von Kitas und Grundschulen für die Natur- und Waldpädagogik genutzt wird. Hier sammeln Kinder Blätter und Waldfrüchte – sie sollten dabei nicht mit Hundekot in Berührung kommen. Auch Landwirte schlagen Alarm: Mit Hundekot verunreinigtes Futter könne bei Weidetieren schwere Krankheiten auslösen.

Ärgerlich ist zudem eine häufig beobachtete Unsitte: Hundekot wird zwar in Tütchen verpackt, dann aber einfach in Wiesen und Äckern entsorgt. Beim nächsten Mähen landen die Beutel im Futter – mit gefährlichen Folgen für Tiere und zusätzlicher Umweltverschmutzung durch Plastik und Mikroplastik.

Ein ähnliches Problem zeigt sich im Stadtwald: Immer häufiger werden mit Kot gefüllte Plastiktüten an Büschen oder kleinen Bäumen „entsorgt“, anstatt sie ordnungsgemäß in einen Mülleimer zu werfen.

Kot-Tüten gibt’s an Stationen. Diese gehören dann in den Mülleimer. Foto: Stadt

„Wir appellieren erneut an alle Hundehalter, die Hinterlassenschaften ihrer Lieblinge ordnungsgemäß zu entsorgen. Hundekot gehört in eine Tüte – und dann in einen Abfalleimer, nicht in die Natur. Plastiktüten mit Hundekot einfach in Wiesen oder den Wald zu werfen, ist ebenso verantwortungslos wie den Kot gar nicht erst aufzusammeln“, betont Matthias Hummel, Revierleiter des Lahrer Stadtwalds.