Stadt VS zum Lückenschluss: Viele Vorteile und ein paar Schönheitsfehler

Die Stadt VS signalisiert Zustimmung für die jetzt vom Regierungspräsidium Freiburg vorgeschlagene Trassenführung für den Weiterbau der B 523. Das sind die Gründe.
Die Stadt Villingen-Schwenningen gehört zu den Gründungsmitgliedern der Interessengemeinschaft (IG) Lückenschluss. Die IG setzt sich seit Jahren für den Weiterbau der Bundesstraße 523 ein. Mit der Planung dieser Trasse tritt das Vorhaben in eine konkretere Phase ein – auch wenn weiterhin offen bleibt, wann der Plan wie genau umgesetzt wird.