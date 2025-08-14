Stadt VS reagiert auf Hitze: Hier gibt es Erfrischung gratis

Bei Hitze: Je zwei neue Verneblungsanlagen wurden in den Innenstädten von Villingen und Schwenningen installiert.
. Die neuen Verneblungsanlagen stehen nach Angaben der Stadt an folgenden Orten bereit und sind täglich von morgens bis in den frühen Abend im Betrieb: Villingen: Osianderplatz und Latschariplatz Schwenningen: Muslenplatz und beim City-Rondell. „Gerade an Tagen mit über 30 Grad sind solche kühlen Inseln mitten in der Stadt ein echter Wohlfühlfaktor“, so Oberbürgermeister Jürgen Roth. Die Anlagen sind frei zugänglich. An folgenden Stellen können Durstige ihre Trinkflaschen gratis auffüllen: In Villingen wurde der Trogbrunnen in der Niederen Straße (vor dem Geschäft Nanu Nana) zum Trinkwasserbrunnen erklärt – es finden an diesem künftig die vorgeschriebenen Kontrollen statt. Auch im Franziskaner darf die Wasserflasche kostenfrei befüllt werden.