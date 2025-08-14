Stadt VS reagiert auf Hitze: Hier gibt es Erfrischung gratis

. Die neuen Verneblungsanlagen stehen nach Angaben der Stadt an folgenden Orten bereit und sind täglich von morgens bis in den frühen Abend im Betrieb: Villingen: Osianderplatz und Latschariplatz Schwenningen: Muslenplatz und beim City-Rondell. „Gerade an Tagen mit über 30 Grad sind solche kühlen Inseln mitten in der Stadt ein echter Wohlfühlfaktor“, so Oberbürgermeister Jürgen Roth. Die Anlagen sind frei zugänglich. An folgenden Stellen können Durstige ihre Trinkflaschen gratis auffüllen: In Villingen wurde der Trogbrunnen in der Niederen Straße (vor dem Geschäft Nanu Nana) zum Trinkwasserbrunnen erklärt – es finden an diesem künftig die vorgeschriebenen Kontrollen statt. Auch im Franziskaner darf die Wasserflasche kostenfrei befüllt werden.

Am Brigachplatz, in der Nähe des Bahnhofs, wird mit Entwicklung des Platzes künftig auch ein Trinkwasserbrunnen installiert. In Schwenningen stehen zwei Trinkbrunnen am Kleinen Muslenplatz sowie in der Beethovenstraße bei der Hausnummer 15 zur Verfügung. Die Stadt lässt das Wasser regelmäßig nach den strengen Vorgaben der Trinkwasserverordnung untersuchen und gibt damit die sichere Freigabe: Hier darf getrunken werden.

Trinkwasserstelle am Kleinen Muslenplatz in Schwenningen. Foto: Cornelia Hellweg

Weitere Trinkwasserentnahmestellen von Seiten der Stadtwerke Villingen-Schwenningen sind am Hochbehälter Rietheim-Pfaffenweiler, im Neckarpark in Schwenningen sowie an der Hammerhalde in Villingen. Die Stadt Villingen-Schwenningen reagiert damit auf die zunehmenden Hitzetage. Nachdem aus dem Gemeinderat der Wunsch nach einer Verbesserung der öffentlich zugänglichen Trinkwasser- und Erfrischungsangebote geäußert wurde, „hat sich Oberbürgermeister Jürgen Roth besonders dafür eingesetzt, dass die Umsetzung des neuen Angebots zügig erfolgt“, so die Mitteilung der Stadt.

Wunsch aus dem Gemeinderat

In der letzten Sitzung des Gemeinderates vor der Sommerpause hatte der OB angedeutet, dass an dem Thema gearbeitet wird. In Sachen Berieselung mit Wasser merkte er an, dass zuerst eine Lösung mit Feuerwehrschläuchen, die mit feinen Löchern versehen werden., angedacht war. Da habe es aber Bedenken gegeben, dass schädliche Partikel mit austreten könnten.