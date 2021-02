Stadt verlängert Frist Schwenninger Schäferhundeverein muss räumen

Runder Tisch sobald es Corona-Lage erlaubt

Weiter heißt es in dem Schreiben: "Sollte bis dahin das Grundstück nicht vollkommen geräumt sein, erfolgt die Räumung per Ersatzvornahme. Das bedeutet, dass das Grundstück von einem von uns beauftragten Unternehmen geräumt wird. Die Kosten hierfür werden dem Verein in Rechnung gestellt." Unter vollständigem Räumen verstehe die Stadt neben der Entfernung der beweglichen Gegenstände auch die Entfernung der mit dem Erdreich verbundenen Gegenstände inklusive Fundamente, heißt es weiter.

Obwohl alles darauf hindeutet, dass das Tischtuch zwischen Verein und Stadt nach mehrjährigem Hin-und-Her zerschnitten ist und scheinbar auch keine Hoffnung auf eine gemeinsame Lösung besteht, verwundert ein Satz in dem Brief vom 26. Januar dann doch: "Ihrer Bitte um einen runden Tisch wird gefolgt. Sobald es die Corona-Lage erlaubt, laden wir hierzu ein. Alternativ wäre ein Außentermin."

Gemeinderäte setzen sich für Treffen ein

Ein Gesprächstermin? Nun, nachdem die Kündigung nicht nur ausgesprochen, sondern zum 31. Dezember 2020 längst in Kraft getreten ist? Auf Nachfrage bei der städtischen Pressestelle, welches Ziel die Stadt Villingen-Schwenningen mit dem angebotenen Termin verfolge, teilt Oxana Brunner mit: "Der Gesprächstermin wurde auf Wunsch von Mitgliedern der gemeinderätlichen Gremien sowie aus dem Kreis der Fraktionsvorsitzenden vereinbart, diesem Wunsch kommen wir gerne nach. Der runde Tisch bietet beiden Seiten die Gelegenheit zur Aussprache."

In der Vergangenheit hatte Sascha Lahr auch öffentlich immer wieder kritisiert, dass ein solches Gespräch nie hätte stattgefunden. Er habe immer versucht, gemeinsam mit der Stadt Lösungen zu finden. Hier gehen, wie ebenfalls schon berichtet, die Meinungen zwischen Verein und Stadtverwaltung allerdings auseinander. So betonte die Stadt, dass die Schilderungen von Sascha Lahr, die Gespräche seien vonseiten der Stadt gescheitert, nicht stimmen.

Stadt hat kein Interesse am Verkauf des Geländes

Wie Sascha Lahr gegenüber dem Schwarzwälder Boten erklärt, habe er am vergangenen Wochenende eine Anfrage beim Liegenschaftsamt der Stadt Villingen-Schwenningen eingereicht, worin er das Interesse des Vereins für Deutsche Schäferhunde zum Kauf des gesamten Geländes bekundet. Dies sei durch einen Gönner des Vereins möglich, so Lahr. Doch bereits Anfang Januar machte die städtische Pressestelle auf Nachfrage unserer Zeitung deutlich: "Der Verkauf der Fläche kommt nicht in Frage."

Und auch auf die Anfrage in dieser Woche lautet die Antwort der Stadt: "Es bleibt dabei, dass die Stadt das Grundstück nicht veräußert." Wie es mit dem Gelände weitergeht, steht laut Auskunft von Oxana Brunner noch nicht fest: "Es gibt im Moment noch keine konkreten Pläne. Die Weiterverwendung und somit auch eine etwaige Vergabe des Geländes wird in Ruhe intern besprochen und beraten. Wann eine erneute Verpachtung ansteht, kann derzeit deshalb noch nicht gesagt werden."