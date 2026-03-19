Stadt unter Zugzwang: Das ist der Stand beim Bolzplatz-Streit in Lahr

Fast ein halbes Jahr nach dem gerichtlichen Vergleich im Sulzer Bolzplatz-Streit hat die Verwaltung noch nicht erledigt, wozu sie sich verpflichtet hatte.
Es geht um das bei Kindern und Jugendlichen geschätzte Minispielfeld im Hof der Sulzer Grundschule. Allerdings ist es so beliebt, dass die direkten Anwohner in der warmen Jahreszeit darunter zu leiden haben. Sie berichteten, dass die Anlage dann auch außerhalb der Schulzeiten und am Wochenende von Jugendlichen und Heranwachsenden zum Fußballspielen und Partymachen genutzt werde. Direkt hinter dem Bolzplatz liegt ein Wohnhaus mit Garten, in dem jährlich mehr als 100 schlecht gezielte Bälle landeten.