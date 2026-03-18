Stadt und Zweckverband: Unternehmerdialog in Meßstetten – so sinkt der CO2-Ausstoß

In Meßstetten organisieren Stadt und IIGP-Zweckverband gemeinsam einen Unternehmerdialog im ehemaligen Casino der Zollernalbkaserne.
Gut gefüllt war das ehemalige Offizierscasino in Meßstetten an diesem Dienstagabend. Geladen zu einem Unternehmerdialog hatten die Stadt Meßstetten und der Zweckverband IIGP, der bekanntlich das alte Kasernengelände in einen Industriepark ummodelt. Die Arbeiten zum Abriss laufen aktuell auch auf Hochtouren, wie Verbandschefin Heike Bartenbach in ihrem kurzen Vortrag erklärte.