3 Ein imposantes Blasorchester und eine gut aufgestellte Chorgemeinschaft Nußbach präsentieren gemeinsam mit Sprecher Klaus-Dieter Sembach eine Weihnachtspartita auf hohem Niveau in der Stadtkirche St. Clemens. Foto: Kommert

Für Begeisterung sorgte die Stadt- und Kurkapelle Triberg bei ihrem Weihnachtskonzert in der Stadtkirche, bei dem auch die Chorgemeinschaft Nußbach mitwirkte. Als einen der Höhepunkte führten sie eine Weihnachtspartita auf hohem Niveau auf.















Triberg - Klaus-Dieter Sembach begrüßte als Vertreter des Hausherrn die Besucher in der Stadtkirche St. Clemens. Wohl jeder freue sich auf das Weihnachtskonzert der Stadt- und Kurkapelle Triberg (SKKT) "in ihrem ganz großen Wohnzimmer". Mit der Weihnachtpartita werde die Kapelle auch dem Titel Weihnachtskonzert gerecht. Auch er selbst fiebere nun dem Auftritt der "Hauskapelle" entgegen.

Gleich vier Stücke hatte Dirigent Hansjörg Hilser mit den Nachwuchsmusikern aus den Bläserklassen, den "Notenchaoten", zusammengestellt. Da ging es "Von der neuen Welt" über "Rule Britannia" über zum "Cool Rock", als Zugabe winkte "Jingle Bells". Und – die jetzt offiziell vom Blasmusikverband ausgezeichneten Jungmusiker – machten ihre Sache wirklich gut.

Diakon Klaus-Dieter Sembach moderiert Abend

28 junge Musikanten umfasst das Ensemble, 20 von ihnen wurden speziell vorgestellt – 18 hatten sich auch der Herausforderung des Junior-Abzeichens und zwei dem Jungmusiker-Leistungsabzeichen Bronze gestellt, wie der Moderator des Abends, Diakon Klaus-Dieter Sembach, das Publikum in der gut gefüllten Triberger Stadtkirche wissen ließ.

Danach waren die Aktiven der SKKT an der Reihe, ebenfalls unter der Leitung von Hansjörg Hilser. Zunächst fast brav, aber durchaus mit viel Spielwitz, trugen sie den Marsch aus der "First Suite in Es" vor. Danach lichteten sich die ersten Reihen – die Chorgemeinschaft Nußbach, normalerweise unter der Leitung von Hilsers Frau Irina, rückte auf die Treppen neben dem 55-köpfigen Ensemble.

Musiker fahren mit dem "Polar Express"

Gemeinsam stimmte man die "Große Weihnachtspartita" von Alfred Bösendorfer an, der bekannte weihnachtliche Weisen in seine klingende Weihnachtsgeschichte integriert hatte. Die Besonderheit des 30-minütigen Stücks in elf Teilen war das Zusammenwirken von Chor, Orchester sowie Erzähler Sembach. "Das Problem war, den Spannungsbogen beim Orchester über eine halbe Stunde aufrecht zu erhalten, weil die Einsätze immer wieder unterbrochen wurden durch die Lesungen der Weihnachtsgeschichte", schilderte der engagierte Musiker später die Schwierigkeiten, die aber sowohl er als auch alle Musizierenden einschließlich Chorgemeinschaft trefflich meisterten. Nicht enden wollte ob dieser Leistung der Applaus der zahlreichen Besucher – und deren Hoffnung auf eine Zugabe erfüllte sich.

Unsere Empfehlung für Sie Triberg Stadtmusik ist auf Ausstellung stolz Historisches: Rückblick auf 250 Jahre Stadt- und Kurkapelle Triberg in der Sparkasse bis 14. Juni zu sehen

Mit dem "Polar Express" raste das Orchester dahin, um den Weihnachtsmann zu suchen – eine Herausforderung für alle an den Instrumenten, vor allem die Schlagwerker waren enorm in Bewegung.

Hilser hatte es in seinem zehnten Weihnachtskonzert als Dirigent wieder einmal geschafft, etwas ganz Besonderes auf die Beine zu stellen – und seine Musiker haben seine Anleitungen vollumfänglich umgesetzt. Den krönenden Abschluss des 45. Weihnachtskonzerts bildete das von allen Kirchenbesuchern mitgesungene "O du fröhliche" als Einstimmung auf Weihnachten.