Stadt stellt Blitzer-Bilanz 2024 vor: 130 Raser verlieren in Lahr ihren Führerschein

130 Raser verlieren in Lahr ihren Führerschein

1 Seit Anfang November betreibt die Stadt zwei Blitzersäulen am Autobahnzubringer. Im November und Dezember wurden dort 2174 Fahrer geblitzt, die schneller als mit Tempo 70 unterwegs waren. Foto: Wendling

Im vergangenen Jahr sind in Lahr weniger Verkehrsverstöße begangen worden. Sowohl die Zahl der Temposünder als auch die der Falschparker hat abgenommen. Einzelne Raser waren aber besonders dreist.









Rund 36 000 Verstöße wurden 2024 registriert – im Jahr davor waren es noch 42000 gewesen. Der Rückgang ist umso bemerkenswerter, da die Stadt seit Anfang November 2024 zwei zusätzliche Blitzer-Säulen am Autobahnzubringer betreibt. Es gibt also mehr Verkehrsüberwachung in Lahr, aber weniger festgestellte Delikte.