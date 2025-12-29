Stadt startet „Urban Lab“: So soll Nagold sicherer und sauberer werden

Die Stadt Nagold hat ein Instrument geschaffen, das Sauberkeit und Sicherheit im öffentlichen Raum stärken soll: das „Urban Lab Nagold“. Erste Ergebnisse liegen nun vor.
Mit dem „Urban Lab Nagold“ hat die Stadt Nagold einen Entwicklungsprozess gestartet, um Pflege, Sauberkeit und Sicherheit im öffentlichen Raum langfristig zu sichern und zugleich die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, operativen Diensten und Stadtgesellschaft zu stärken. Das „Urban Lab“ versteht sich dabei nicht als zusätzliche Aufgabe, sondern als gezielte Investition in Verständigung, Wirksamkeit und die Zukunftsfähigkeit kommunalen Handelns.