Stadt spart beim Personal Skandalöses in Bad Herrenalb? Lesermeinung 17.12.2025 - 17:22 Uhr 1 Die Stadt muss sparen – auch bei den Personalkosten. Foto: Schwarzwälder Bote Zur Lokalpolitik in Bad Herrenalb meldet sich unsere Leserin Michaela Krauß-Kull zu Wort. Link kopiert Skandalös Bad Herrenalb spart jetzt bei den Bedürftigsten? Die finanziellen Mittel in Herrenalb werden jetzt extrem knapp. Doch dass es als Erstes gerade das Sozialamt trifft – und dies auch noch ganz spontan zum 12. Dezember, halten wir für skandalös. Unsere Empfehlung für Sie Einsparungen in Bad Herrenalb Stadt streicht freiwillige Leistungen – und spart beim Personal Die Stadt muss sparen – auch bei den Personalkosten. Deshalb werden Stellen, die freiwillige Leistungen beinhalten, nicht nachbesetzt. Was alles gestrichen wird. Michaela Krauß-Kull Bad Herrenalb Schreiben Sie uns: leserbriefe@schwarzwaelder-bote.de. Mit der Übersendung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Leserbrief in der Printausgabe, im E-Paper sowie im Onlinedienst des Schwarzwälder Boten veröffentlicht wird. Wir behalten uns Kürzungen vor. Leserbriefe entsprechen nicht notwendig der Meinung der Redaktion.