Stadt spart beim Personal: Skandalöses in Bad Herrenalb?

Skandalös

Bad Herrenalb spart jetzt bei den Bedürftigsten? Die finanziellen Mittel in Herrenalb werden jetzt extrem knapp. Doch dass es als Erstes gerade das Sozialamt trifft – und dies auch noch ganz spontan zum 12. Dezember, halten wir für skandalös.

Alleinerziehende mit Kleinkindern, Seniorinnen und Senioren, Behinderte und andere müssen sich bei jedem Anliegen jetzt nach Calw, Nagold oder Karlsruhe begeben? Es gibt keinerlei Unterstützung und Hilfe mehr durch die Stadt? Emma S., 86, wird in Zukunft online oder in Calw betreut? In welche Richtung entwickelt sich die schöne neue Welt in Herrenalb?Michaela Krauß-Kull Bad Herrenalb

