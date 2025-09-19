Stadt Schramberg: Eins von vier Bauproblemen gelöst

Architekt Thomas Müller berichtete den Mitgliedern des Verwaltungsausschusses über den Stand einiger wichtiger Bauprojekte.
Beim letzten Tagungsordnungspunkt „Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen“ im Verwaltungsausschuss am Donnerstag bat Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr Thomas Müller von der Hochbauabteilung an den Ratstisch zum Berichten. „Der Bau hatte es in der Sommerpause nicht ganz so gut“, stellte Müller fest. Doch zunächst begann er seinen Bericht mit dem Positivbeispiel der Halle Sulgen, die seit Mitte September wieder nutzbar ist. Er dankte den zuständigen Kollegen der Hochbauabteilung für ihren Einsatz.