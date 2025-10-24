Stadt schießt Millionen zu: Eltern müssen für Kindergarten in Bad Wildbad mehr zahlen

Auch im kommenden Jahr steigen die Gebühren für die Kinderbetreuung in Bad Wildbad weiter. Der Gemeinderat hat zudem auch festgelegt, wie es ab 2027 weitergehen soll.
Die Betreuung der Kinder ist ein wichtiges Thema für die Stadt. Und auch eine große finanzielle Belastung. „Es ist jedem klar, dass das viel Zeit, Geld und Arbeit verursacht“, sagte Bürgermeister Marco Gauger in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Das benötige viele Ressourcen. Und kostet eben auch Geld. Für die Stadt Bad Wildbad bedeutet das einen jährlichen Zuschuss „im einstelligen Millionenbereich“. Etwa vier Millionen Euro pro Jahr legt die Stadt bei der Kinderbetreuung drauf. Deshalb sei der Beitrag der Eltern „wichtig als Deckungsbeitrag“. Die Verwaltung schlage eine „vergleichsweise moderate Erhöhung um drei Prozent“ vor.