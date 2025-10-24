Stadt schießt Millionen zu: Eltern müssen für Kindergarten in Bad Wildbad mehr zahlen

Auch im kommenden Jahr steigen die Gebühren für die Kinderbetreuung in Bad Wildbad weiter. Der Gemeinderat hat zudem auch festgelegt, wie es ab 2027 weitergehen soll.

Die Betreuung der Kinder ist ein wichtiges Thema für die Stadt. Und auch eine große finanzielle Belastung. „Es ist jedem klar, dass das viel Zeit, Geld und Arbeit verursacht“, sagte Bürgermeister Marco Gauger in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Das benötige viele Ressourcen. Und kostet eben auch Geld. Für die Stadt Bad Wildbad bedeutet das einen jährlichen Zuschuss „im einstelligen Millionenbereich“. Etwa vier Millionen Euro pro Jahr legt die Stadt bei der Kinderbetreuung drauf. Deshalb sei der Beitrag der Eltern „wichtig als Deckungsbeitrag“. Die Verwaltung schlage eine „vergleichsweise moderate Erhöhung um drei Prozent“ vor.

Satzung läuft zum Jahresende aus Sachgebietsleiterin Nadine Keller ergänzte, dass man zuletzt im Jahr 2021 über die Satzung abgestimmt habe. Auch da gab es eine jährliche Erhöhung um jeweils drei Prozent in den Jahren 2022 bis 2025. Der Zeitraum dieser Regelung mit einer dreiprozentigen Steigerung ende nun am 31. Dezember. „Es braucht also eine Neuauflage“, fügte Keller an. Bei der Neuerstellung der Gebührensatzung müssen viele Punkte beachtet werden. Keller nennt dabei etwa die Kalkulation der Gebührensätze, die Angleichen an die monatliche Zahlung, entweder elf oder zwölf Monate bei Kindergarten oder Krippe sowie die Angleichung der Sozialstaffelung oder auch die Anpassung der Kosten für das Mittagessen.

Die aktuellen Gebührensätze liefern einen Kostendeckungsgrad von rund 18,5 Prozent. Spitzenverbände wie Städte- und Gemeindetag und Kirchen empfehlen einen Deckungsgrad von 20 Prozent. Keller wies darauf hin, dass man vor allem bei der Krippe deutlich unter den Empfehlungen liege, sie sprach von „fast 200 Euro Abweichung“. Insgesamt sei man aber „relativ gut mittendrin“.

Bei der Berechnung ergaben sich einige Probleme: die unterschiedlichen Betreuungsbausteine mit unterschiedlichen Beträgen, darüber hinaus die Sozialstaffelung, ergeben in der weiteren Berechnung ein verfälschtes Ergebnis. Außerdem lasse sich aus den vorliegenden Zahlen das Verhältnis von Krippe und Kindergarten nicht abbilden. Auch die Bildung eines Umrechnungsfaktors, einer Äquivalenzziffer oder die Aufteilung nach Räumen oder Köpfen habe kein verwertbares Ergebnis erzielt.

Es bleibt nur die pauschale Erhöhung

Deshalb bleibe für die neue Gebührensatzung zunächst wieder eine pauschale Erhöhung. Angesichts des errechneten Kostendeckungsgrads von 18,5 Prozent und der Empfehlung einer Kostendeckung von mindestens 20 Prozent schlägt die Verwaltung eine erneute Erhöhung um drei Prozent für das kommende Jahr vor. Die Kosten für das Mittagessen sollen von 2,50 auf drei Euro steigen.

Um künftig eine exakte Gebührenkalkulation vorliegen zu haben, schlägt die Verwaltung vor, ein Fachbüro für die Kalkulation des gesamten Betreuungsgebühren in Krippe, Kindergarten und bei der städtischen Betreuung von Grundschulkindern zu beauftragen und diese detaillierte Berechnung als Grundlage für die nächste Gebührenänderung ab 2027 heranzuziehen. Dazu wurde bereits bei einem Büro ein Angebot eingeholt. Für die Vergabe der Kalkulation an das externe Büro fallen Kosten von 9877 Euro brutto an.

Rita Locher (FW) sagte, man schreie jetzt „nicht Helau und Hurra“. Aber man müsse schauen, was die Stadt leisten kann. Zudem gebe es auch Druck von der Gemeindeprüfungsanstalt, auch deshalb sei dieser Schritt erforderlich. Jessica Fox (SPD) mahnte, dass es wichtig sei, auf die Kinder einkommensschwacher Eltern zuzugehen. Werner Kriech (AfD) war dafür, die Gebühren weiter zu erhöhen, um so den Deckungsbeitrag ebenfalls zu erhöhen. Am Ende stimmte der Gemeinderat bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung für die Gebührenerhöhung und die Vergabe der Kalkulation an ein externes Büro.