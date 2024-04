1 In Freiburg werden sechs neue Blitzer aufgestellt. Foto: Alexander Blessing

Der Gemeinderat hatte 2023 die weiteren stationären Anlagen zur Geschwindigkeitsmessung in der Stadt beschlossen.









Die neuen Blitzer werden nun in den kommenden Tagen aufgestellt und in Betrieb genommen, teilt die Stadt mit. Die Standorte der insgesamt sechs neuen Anlagen sind: an beiden Ortseinfahrten in der Schauinslandstraße in Günterstal, in der Schwarzwaldstraße in Ebnet stadteinwärts, in der Merzhauserstraße stadtauswärts vor der Montessori-Schule, in der Lorettostraße bei der Lorettoschule sowie an der Granadaallee an der Einmündung zur Suwonallee.