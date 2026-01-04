Stadt Rottweil ehrt Mitarbeiter: 215 Jahre Erfahrung – manche sind seit 40 Jahren dabei

1 Oberbürgermeister Christian Ruf (von links) ehrt langjährige Mitarbeiter der Stadtverwaltung: Yvonne Jung, Jürgen Maier, Monika Enders, Beate Gaiselmann, Gabriele Hammen, Irina Schäfer, Bruno Delcore und Tanja Götz. Foto: Stadt Rottweil/Aue Oberbürgermeister Christian Ruf hat im Ratssaal des Alten Rathauses Mitarbeiter anlässlich ihres 25. und 40. Dienstjubiläums ausgezeichnet.







Insgesamt 215 Jahre Berufserfahrung kommen dabei zusammen. „Es ist keineswegs selbstverständlich, über Jahrzehnte hinweg dem öffentlichen Dienst und damit den Menschen unserer Stadt verbunden zu bleiben. Jede einzelne Dienstzeit erzählt eine Geschichte: von Veränderungen, von Herausforderungen, von persönlichen Entwicklungen, aber auch von ganz viel Verlässlichkeit und Verantwortung“, dankte Oberbürgermeister Christian Ruf den Geehrten für ihre jahrelange Treue. „Der Fachkräftemangel, der bundesweit spürbar ist, macht auch vor uns nicht Halt. Umso wichtiger ist es uns, nicht nur neue Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen, sondern vor allem diejenigen zu halten, die unsere Verwaltung seit vielen Jahren tragen.“