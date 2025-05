Rund 250 Sportler sind in der Festhalle geehrt worden.

„Das sportliche Angebot der Gesamtstadt ist breitgefächert. Junge Menschen in Bewegung zu bringen, sei das Ziel der Sportvereine“, sagte Oberbürgermeister Stephan Neher. Damit leisteten diese einen wichtigen Beitrag in der Stadt. Ohne Ehrenamt sei ein so vielfältiges Sportangebot aber nicht finanzierbar und leistbar. Neher dankte daher allen Ehrenamtlichen der Vereine.

Auf dem Kreuzerfeld derzeit eine Sporthalle gebaut Doch auch die Stadt fördere den Sport. Er wies unter anderem darauf hin, dass auf dem Kreuzerfeld derzeit eine Sporthalle gebaut werde. Es werde investiert, auch wenn inzwischen manches Vorhaben auf den Prüfstand gestellt werde. Die Stadt wolle mit dem Geld auskommen, das vorhanden sei. In der Hinsicht, so Neher, stehe Rottenburg jedoch noch etwas besser da als Tübingen.

Lesen Sie auch

Auch zum wiederholten Mal auf der Bühne

Beeindruckende Erfolge der Rottenburger Sportler Die Erfolge der Rottenburger Sportler seien beeindruckend, stellte der OB fest. Viele stünden auch zum wiederholten Mal auf der Bühne. Neher wünschte den aktiven Sportlern, verletzungsfrei zu bleiben.

Volleyballspieler Jan Zimmermann im Gespräch mit Sabine Siebrecht. Foto: Marzell Steinmetz

Volleyballer Jan Zimmermann war bei Olympia dabei Einer der Olympiateilnehmer in Paris war der Volleyballspieler vom TV Rottenburg, Jan Zimmermann. Im Gespräch mit Moderatorin Sabine Siebrecht zeigte er sich beeindruckt von der Atmosphäre in Paris. Für ihn sei es ein Highlight gewesen, so viele Hochleistungssportler getroffen zu haben.

Rollstuhlbasketballerin Amanda Fanariotis nahm an den Paralympics in Paris teil. Rechts: Sabine Siebrecht. Foto: Marzell Steinmetz

Amanda Fanariotis hat an den Paralympics teilgenommen An den Paralympics in Paris nahm Rollstuhlbasketballerin Amanda Fanariotis teil. Vor 13 000 Zuschauern zu spielen und das olympische Feuer zu sehen, sei für sie ein Erlebnis gewesen.

Walter Johnen ist als Marathonläufer erfolgreich Marathonläufer Walter Johnen belegte bei der Weltmeisterschaft in der Alternsklasse M 75 den zwölften Platz. Als Langstreckler war er mit guten Platzierungen auch bei den Deutschen Meisterschaften mit dabei.

Antonia Heberle beim Leichtathletiknachwuchs Im Nachwuchsbereich der Leichtathleten schnitt Antonia Heberle besonders erfolgreich ab. Bei den Europameisterschaften U 18 belegte sie im Kugelstoßen den siebten und bei den deutschen Meisterschaften im Kugelstoßen sowie im Speerwurf jeweils den vierten Platz. Landesweit steht sie in den beiden Disziplinen auf Rang eins in ihrer Altersklasse. An der Ehrung konnte sie nicht persönlich teilnehmen. Momentan bereitet sie sich im Trainingslager auf kommende Wettkämpfe vor.

Sportliche Auftritte

Auch Breitensport für Jung und Alt Neben Leistungssport bieten die Vereine auch Breitensport für Jung und Alt an. Im Rahmenprogramm traten zu Beginn der Ehrungsveranstaltung die jungen „Abenteuer-Turner“ des SV Baisingen auf. Sie demonstrierten verschiedene Übungen, von Sprüngen, Rad bis zum Spagat. Einen weiteren Auftritt hatte die Zumbagruppe des SV Hailfingen. Die Frauen begannen ganz gemächlich, steigerten dann aber bei fetziger Musik das Tempo der Übungen immer mehr. Am Schluss war richtige Action zu sehen. Das Publikum klatschte bei beiden Vorführungen begeistert Beifall.

Geehrt wurden folgende Sportler Hier die Zusammenstellung der erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler.

Die Abenteuer-Turner des SV Baisingen zeigen, was sie können. Foto: Marzell Steinmetz

Eugen-Bolz-Gymnasium - Volleyball, 1. Platz Angelika Junker Landesfinale WK III Mädchen: Ella Althoff, Artini Klose, Amelie Nester, Nora Neuffer, Marie Schach, Emma Schröder, Sarah Wankmüller. 2. Platz Landesfinale WK III Jungen: Noah Althoff, Denis Hamburg, Maxim Mesick, Ben Müller, Tim Pohlmann, Julian Ruckgaber, 1. Platz Levi Borzym Landesfinale WK IV sowie 4. Platz Richard Gatzke Bundesfinale WK IV Jungen: Benjamin Borck, Christian Däuble, Richard Gatzke, Johann Gatzke, Adam Luz.

Lindenschule Rottenburg, Special Olympics – Leichtathletikfest Ettlingen: Tarek Abidi, Lina Adelberger, Atakan Aksoy, Felix Feindt, Mohammad Ghulam, Giacomo Gurgone, Fetiye Impisoglu, Fabian Krauß, David Pfeffer, Levin Rusch, Francesco Trumpf, Noa Vujnovic, Michalis Zournatzis.

DLRG Rottenburg – Schwimmen, Rettungssport, Mehrkampf: Simon Arnold, Theo Bold, Lea-Aline Sailer.

Sportschule Ertan Rottenburg – Taekwondo: Ilja Bahtiarov, Frederik Baur, Martha Chorniak, Amelie Eberle, Leonie Fischer, Michael Gorin, Amir Hussein, Lenya Leonhart, Michael Schumacher, Annabelle Treppschuh, Hannes Wiedmaier, Eyyub Yazici.

Zahlreiche erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler

FC Rottenburg – Fußball 1. Platz Regionalstaffel Mitte 1 B-Junioren: Jasin Arllati, Milosz Bigalski, Nicolas Dias Brigato, Dennis Dervishaj, Finn Doll, Raphael Fecht, Samet Güler, Eldin Gruhonjic, Melvin Gruhonjic, Felix Haug, Amir Hassani, Gian-Luca Heß, Pierre-Maurice Heß, Justin Hewig, Patrick Iha, Nika Korganashvilli, Jiaxuan Liang, Daniel Metzger, Danko Nickels, Panagiotis Nikoloudis, Florijan Nivokazi, Leonardo Pires, Max Schäfer, Nico Schäfer, Alexander Scholl, Manuel Rössle, Mika Thomas, Benedikt Ulmer, Johannes Weimer, Görkem Yilmaz, 1. Platz Bezirksliga Alb: Daniel Angerer, Jakob Bader, Jan Baur, Dario Bedic, Lukas Behr, Maximilian Blesch, Luis Branz, Mauro Carta, Patrick Cordoso Francisco. Alioune Diedhiou, Lennis Eberle, Marcel Epple Daniel Gall, Julian Häfner, Mathias Hägele, Nick Heberle, René Hirschka, Julian Kiesecker, Bernd Kopp, Raphael Langer, Bastian Narr, Leon Oeschger, Moritz Rohrer, Bastian Rosato, Melwin Ruckaberle, Stefan Seidel, Oleh Stepanenko, Stanislav Votentsev, Daniel Wiedmaier, Manuel Weber, Loris Zettel.

Gehörlosensportverein Rottenburg – Tischtennis: Ralph Bolsinger, Ben Büchel, Matthias Knöll, Pius Roggenstein.

Verein der Hundefreunde Rottenburg – Hundesport: Anja Bailer.

TV Rottenburg – Tischtennis: Emma Fischer, Lena Fischer, Jana Bakajew. Volleyball: Maurice Miller, Tom Sprang, Simon Walter, Jonas Bölzle, Simon Frank, Luciano Sarmiento, Alexander Sharp, Simon Walter, Tim Wirz, Silas Bauer, Benjamin Borck, Levi Borzym, Christian Däuble, David Fugunt, Johann Gatzke, Richard Gatzke, Justus Heil, Adam Luz, Ben Maier, Jakob Reichenberger, Noah Althoff, Ferdinand Binanzer, Denis Hamburg, Finn Hofmeester, Noah Luz, Lewin Mach, Carl Marchetti. Erik Mayer, Maxim Mesick, Ben Müller, Joshua Taylor, Tim Pohlmann, Julian Ruckgaber, Max Steinhilber, Janne Stolze, Emilio Zacharias, Noah Althoff, Collin Füger, Nico Haug, Nemanja Kvrzic, Matteo Liebertz, Tim Maier, Kilian Thaler, Michel Zacharias, Sebastian Zacharias, David Dornauf, Florian Forschner, Nico Haug, Florian Kuhn, Dustin Kuner, Matteo Liebertz, Finley Mach, Raphael Rupp, Marc Schulz, Aurel Sprenger, Giulio Wahrlich, Luca Wahrlich, Lise Angstenberger, Ella Althoff , Enni Baur, Nele Baur, Charlotte Fugunt, Daria Hafner, Angelika Junker, Artini Klose, Zoe Neboh, Emma Schröder, Liese Wellauer, Lise Angstenberger, Pia Angstenberger, Ella Althoff, Eleni Balomatis, Enni Baur, Nele Baur, Charlotte Fugunt, Artini Klose, Emma Kopf, Greta Kopf, Laura Neuffer, Phoebe Schnurrbusch, Jan Zimmermann.

Viele Mannschaften geehrt

Beach-Volleyball: Noah Althoff, Finn Hofmeester, Denis Hamburg, Noah Luz, Nele Baur, Zoe Neboh, Enni Baur, Tom Kraus, Sebastian Zacharias.

Leichtathletik: Antonia Heberle, Sebastian Hennig, Felizitas Krämer, Helena Kunze, Hannah Landefeld, Linus Mailänder, Anouk Speth, Annalena Trott.

TV Rottenburg/RSKV Tübingen – Rollstuhlbasketball: Amanda Fanariotis.

SV Bad Niedernau – Bogenschießen: Brigitte Groll, Gideon Weber, Jakob Wägerle.

TC Bieringen – Tennis: Sarah Albus, Sandra Biesinger, Miriam Gall, Eveline Lousburg, Nadine Pach, Jutta Rager, Lynne Schröder.

ADAC Ortsclub Ergenzingen – Kartslalom: Anahita Faraghi-Daryan.

Zumba macht ganz offensichtlich Spaß. Foto: Marzell Steinmetz

Schützenverein Hailfingen -Schießen: Timo Bühler, Janina Link, Jasmin Maifeld, Ronja Weidmann.

TSV Kiebingen – Lecihtathletik: Walter Johnen.

SV Seebronn – Karate: Chandrasiri Hewa, Sanidu Hewa.

Schützengesellschaft Seebronn – Bogenschießen: Eckhardt Deuble, Manuela Kaltenmark. Schießen: Carmen Suck.

SGM SV Wurmlingen – Fußball 1. Platz Bezirkspokal A-Junioren: Dogan Akcicek, Marc Amann, Robin Boschert, Ben Brunnenmiller, Phil Brunnenmiller, Matthis Fecht, Shane Führmann, Tobias Gärtner, Doganay Gül, Kevin Kircher, Finley Klett, Samuel Lindner, Moritz Maul, Natthaphak Ploythabthim, Bennet Sauerwein, Philipp Theurer, Timo Wachendorfer.

TC Wurmlingen – Tennis: Stefan Füger, Saša Grahovac, Daniel Henne, Ralf Kegelmann, Christof Lahme, Peter Raidt, Jochen Reinhard-Miltz, Jürgen Steck, Markus Vollmer, Florian Weiss, Torsten Wildemann.

RZV Hovawarthunde – LG Baden-Württemberg – Hundesport: Karin Ostertag, Tamara Ostertag.

TSV Gomaringen/SG Gomaringen/Pliezhausen – Leichtathletik: Luis Hornung.

VfL Herrenberg/WTG Heckengäu – Turnen: Levi Borzym.

VfL Herrenberg/KTF Stuttgart – Turnen: Neil Borzym. GSV Neckartal/Team Merkle – Schützen: Philipp Groll, Thomas Wachendorfer.

RSV Frisch Auf Öschelbronn – Rennradsport: Benedikt Schmid.

Sportschule Creti Reutlingen – Taekwondo: Danilo Ruvio, Ilaria Ruvio.

Isländergemeinschaft Schurrenhof – Reiten: Frida Kalbacher.

VfL Sindelfingen – Leichtathletik: Lukas Gärtner.

Stihl Timbersports – Sportholzfällen: Tim Anthofer.

TSG Tübingen – Rhythmische Sportgymnastik: Viktoria Frank, Aileen Scholl.