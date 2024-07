Mit der Prämierungsveranstaltung fand das Stadtradeln in Rottenburg seinen krönenden Abschluss. Hinter der Aktion steht die Förderung der Landesinitiative Radkultur. Im Rathaus kamen unter anderem die Gewinner-Teams zur Auszeichnung der aktivsten Teams zusammen.

Das Land fördert die Aktion seit dem Jahr 2017 Verkehrsminister Winfried Hermann MdL: „Der Aktionswettbewerb Stadtradeln zeigt, dass gemeinsame Aktionen auf das Mobilitätsverhalten große Wirkung haben. Deshalb fördert das Verkehrsministerium Baden-Württemberg diese Aktion seit 2017.“

Der Erste Bürgermeister Thomas Weigel dankte allen Beteiligten für ihr Engagement und beglückwünschte die Teams zu dem guten Gesamtergebnis von 311 187 Radkilometern und der Vermeidung von 52 Tonnen CO2.

Das Wetter kann die Stadtradler nicht aufhalten Jörg Weber von der Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz der Stadt Rottenburg zeigte sich, trotz des eher durchwachsenen Wetters während des Aktionszeitraumes, sehr zufrieden mit dem Ergebnis des dreiwöchigen Stadtradeln-Wettbewerbs und rief gleichzeitig dazu auf, das Fahrrad weiterhin im Alltag zu nutzen.

Die meisten gefahrenen Kilometer bei den Einzelfahrern mit der Auszeichnung in Gold: Uwe Baur mit dem Team „Der Berg ruft“ und 1371,0 Kilometer. Die Auszeichnung in Silber bekam Bernhard Richter mit dem Team „Leckertreff“ und 1367,5 Kilometer. Die Auszeichnung in Bronze ging an Konrad Wiederer mit dem Team „Ensinger GmbH – Ergenzingen“ und 1346,0 Kilometer.

Das EBG bringt es auf 31 288 Kilometer

Die meisten gefahrenen Kilometer bei den Teams: Die Auszeichnung in Gold ging an das Eugen-Bolz-Gymnasium mit 31 288 Kilometer. Die Auszeichnung in Silber ging an Aoktus aus Ergenzingen mit 14 506 Kilometern. Die Auszeichnung in Bronze erhielt die Carl-Joseph-Leiprecht-Schule mit 14 345 Kilometern.

Teams mit den meisten aktiven Teilnehmern: Platz 1: Stadtradelgruppe der Critical Mass mit aktiven 65 Radlerinnen und Radlern. Platz 2: Aoktus aus Ergenzingen mit aktiven 62 Radlerinnen und Radlern. Platz 3: Hochschule Rottenburg mit aktiven 59 Radlerinnen und Radlern.

Auch der Nachwuchs ist engagiert dabei

Schulen sowie Kindergärten und Kindertagesstätten Auch in den Schulen sowie Kindergärten und Kindertagesstätten wurde wieder fleißig geradelt. Die Schulen und Kitas mit den meisten aktiven Teilnehmern gemessen an der Einrichtungsgröße wurden ausgezeichnet. Teilnehmerstärkste Grundschulen: Platz 1: Grundschule Seebronn, Platz 2: Sophie-Scholl-Schule Hailfingen, Platz 3: Grundschule Wendelsheim. Teilnehmerstärkste weiterführende Schulen: Platz 1: Eugen-Bolz-Gymnasium, Platz 2: Carl-Joseph-Leiprecht Schule, Platz 3: Realschule im Kreuzerfeld. Teilnehmerstärkste Kindergärten/Kindertagesstätten: Platz 1: Waldkindergarten „Die Frischlinge“, Platz 2: Kindergarten Pliksburg, Platz 3: Aus der Puste - Natur & Bewegungskindergarten.

Es wurden weitere Preise verlost Darüber hinaus wurde unter allen aktiven Teilnehmern sowie Kitagruppen und Schulklassen weitere Preise verlost. Zu gewinnen gab es Kinogutscheine, Weltladenpakete, Einkaufsgutscheine und viele Eisgutscheine.