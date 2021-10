Größeren Bus für Gymnasium in Hechingen eingesetzt

1 Der Hechinger Busverkehr sorgt für Diskussionen. Foto: Huber

Stadt und Busunternehmen Wiest und Schürmann haben auf Proteste unter anderem in unserer Zeitung über Mängel im Schulbusverkehr reagiert und den Fahrplan verbessert. Klagen über den neuen Busfahrplan gibt es aber weiterhin.















Hechingen - Der unter dem Begriff "Hop-Bus" zum 1. September eingeführte neue Busfahrplan verbessert die Anbindung an den regionalen Schienenverkehr, und der Fahrtakt beginnt bereits um 6 Uhr. Für einige busfahrende Schüler bedeutete er allerdings längere Fahr- und Wartezeiten.

Das sind Defizite, die die Stadt Hechingen und das Busunternehmen Wiest und Schürmann auch sehen. Ein neuer Busfahrplan sei eben ein "komplexes System mit zahlreichen Anbindungen", da seien Abstimmungsprobleme im Detail kaum zu vermeiden, so die Entschuldigung. Man sehe bei "einigen wenigen Strecken, vor allem Schülerfahrten, noch Regulierungsbedarf." Das wird nun nachgebessert

Ab Montag, 4. Oktober, gilt ein "deutlich verbesserter Fahrplan", so die Stadt. Nun sei sicher, dass die zweite Schulstunde an der Realschule durch die Schüler gut erreicht werden kann. Auch die Rückfahrten nach der fünften und sechsten Schulstunde seien verbessert worden, indem nun ab 12.10 Uhr der Gelenkbus über die Haltestellen Martinstraße, Obertorplatz und Gymnasium nach Stetten und Boll fährt.

Zu kleiner Bus am Gymnasium wird durch größeren Bus ersetzt

Auch für das Problem des zu kleinen Busses nach der sechsten. Schulstunde des Gymnasiums wurde eine Lösung gefunden: Dort ist jetzt ein größerer Bus im Einsatz.

Klagen gab es aber nicht nur von Schülern, auch sonstige Busnutzer haben unserer Zeitung gegenüber den neuen Fahrplan kritisiert.

" Das ganze ist viel schlechter geworden. Für die Wohngebiete Stockoch, Fasanengarten und Schloßberg wurde die Buslinie 302 gestrichen. Das sind doch recht große Wohngebiete", schreibt ein Leser. Bisher sei es möglich gewesen, in einer Stunde per Bus Einkäufe bei den großen Supermärkten bei der Holger-Crafoord-Straße zu erledigen, wobei für den Einkauf 30 Minuten Zeit gewesen sei. Jetzt brauche man zwei Stunden, "wobei man über eine Stunde auf die Rückfahrt warten muss". Die Haltestelle dort sei zudem nicht überdacht.

Kritisiert wird zudem, dass die Busse verschiedene Linien fahren, so dass man beispielsweise in die 301 einsteige, aus der dann plötzlich die 302 werde. Das sei verwirrend. Zudem gebe es zwei Busse, "die mit 301 umherfahren. Welchen muss ich nehmen?" Auch Verspätungen der Busse werden kritisiert. Der Leser regt eine Umfrage unter Buskunden an, um solche Kritikpunkte zu erfassen.

Wegen der Verspätungen wird nach Lösung gesucht

Zumindest ein Problem für normale Busfahrer hat die Stadt erkannt. Wegen der "vereinzelt auftretenden Verspätungen wird gemeinsam an einer Lösung gearbeitet", so eine Pressemitteilung. Für Anregungen und Hinweise seien sowohl die Stadt als auch das Busunternehmen dankbar.