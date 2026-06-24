Stadt reagieren gelassen: Kritiker wollen den Bau des neuen Lahrer Klinikums überprüfen lassen

Erneut regt sich Widerstand gegen den Bau des neuen Lahrer Krankenhauses: Beim Regierungspräsidium wurde offiziell Aufsichtsbeschwerde eingelegt.

Es ist ein Zehn-Punkte-Schreiben, das auf den ersten Blick sehr alarmierend wirkt: In einem Schreiben, das am späten Dienstagabend auch der LZ zuging, haben dessen Verfasser „formell Aufsichtsbeschwerde“ bezüglich des laufenden Bebauungsplanverfahrens für das neue Klinikum beim Lahrer Stadtteil Langenwinkel eingereicht. Dahinter steckt offenbar eine Gruppe, die sich ihrer E-Mail-Adresse zufolge „Tierschutz Langenwinkel“ nennt, und „aus Gründen des Eigenschutzes vor politischer und privater Repression“ ihre Identität nicht preisgeben will. Die Autoren des Schreibens sprechen von „eklatanten Missständen und Rechtsbrüchen“ und fordert den vorläufigen Stopp des Verfahrens.

Der Baustart für das neue Klinikum, das den Kreis als Bauherrn knapp 264 Millionen Euro bei 60 Prozent Förderung vom Land kosten soll, ist für das kommende Jahr angesetzt. Die Stadt Lahr ist vertraglich verpflichtet, das Grundstück baufertig zu übergeben. Dafür läuft aktuell das Bebauungsplanverfahren, das die Verfasser des Schreibens überprüfen lassen möchten. Die Vorwürfe lauten unter anderem: Man habe der Bevölkerung zunächst suggeriert, es handle sich um einen kompakten Neuabu – nicht um einen „gigantischen Klinik-Campus“. Das Plangebiet sei von neun auf 16 Hektar ausgeweitet worden. Langenwinkel verliere sein wichtigsten Naherholungsgebiet, jeder Erholungswert würde „vernichtet“. Umwelt – etwa für Amphibien wichtige Feuchtwiesen mit kleinen Wassergräben – würde zerstört. Unter anderem ein Vorkommen des geschützten Hirschkäfers sei bei den Gutachten „komplett verschwiegen“ worden. Die vorgesehenen Ausgleichsflächen seien bereits über ein vorhandenes Bauprojekt belegt, was rechtlich unzulässig sei, der gesetzlich vorgeschriebene Abstand zum Wald von 30 Metern werde nicht eingehalten, wodurch man, so der Vorwurf, eine Rodung erzwingen wolle, um Brandschutzvorgaben einzuhalten.

Regierungspräsidium prüft ein Einschreiten

„Systematische Entmündigung und Täuschung der Bevölkerung“ stehen ebenfalls auf der Liste der Kritiker. Die Gruppe spricht von einem Maulkorb, der dem Ortschaftsrat Langenwinkel auferlegt worden sei. Kritische Fragen seien abgeschmettert – und auch nicht protokolliert – worden.

Die Vorwürfe und Forderungen sind am Dienstagabend beim Regierungspräsidium Freiburg als zuständige Kommunalaufsichtsbehörde eingegangen. Das bestätigte das RP auf Anfrage unserer Redaktion am Mittwoch. Wie genau die Behörde damit umgeht, müsse man in Freiburg noch abstimmen, da „mehrere Referate“ betroffen seien. Jedoch: „Wir werden die vorgetragenen Punkte prüfen und dann entscheiden, ob ein Einschreiten erforderlich ist.“

Melanie Kappus, die einst das (erfolglose) Bürgerbegehren gegen den Klinik-Standort in Langenwinkel initiiert hatte, distanzierte sich auf Nachfrage von dem anonymen Schreiben – zumindest als Autorin. „Inhaltlich kann ich in vielen Punkten zustimmen. Es sind Dinge, die wir auch schon teils mehrfach vorgebracht haben.“ Nicht gefallen haben Kappus, die mittlerweile auch im Langenwinkeler Ortschaftsrat sitzt, indes die Vorwürfe gegen die Ortsvorsteherin. Annerose Deusch wird von den Autoren vorgeworfen, trotz Befangenheit Einfluss auf Entscheidungen in Ortschafts- und Gemeinderat genommen zu haben. „Frau Deusch hat nie an öffentlichen oder nicht-öffentlichen Sitzungen teilgenommen, das ist in den entsprechenden Protokolle festgehalten“, stellt Kappus klar. Ob der Vorstoß von Unbekannt die Klinik-Pläne in Langenwinkel doch noch ins Wanken bringen kann? „Ich hoffe es“, sagt Kappus im Gespräch mit der LZ. „Ich bin jedenfalls weiterhin dagegen, dass an dieser Stelle ein Krankenhaus gebaut wird.“

Ortsvorsteherin Deusch streitet die Vorwürfe ab

Annerose Deusch hat ein reines Gewissen, wie sie betont: „Es ist belegt und weiterhin belegbar, dass ich mich während des gesamten bisherigen Verfahrens immer strikt an die Regeln der Gemeindeordnung gehalten habe.“ Sie finde es schade, „dass man einem anonymen Schreiben so viel Bedeutung zukommen lässt“.

Das Ortenauer Landratsamt als Bauherr des geplanten Klinikums – aber nicht für das Bebauungsplanverfahren verantwortlich – wollte sich nicht näher äußern. Sprecher Kai Hockenjos erklärte lediglich: „Wir nehmen es zur Kenntnis und vertrauen vollständig der Prüfung des RP.“

Auch in Lahr sieht man einem möglichen Verfahren bei der Aufsichtsbehörde „mit großer Gelassenheit entgegen“. Die Stadtverwaltung, und die beauftragten Fachbüros arbeiteten „sorgfältig, transparent und hoch qualifiziert“. Die Planungen seien rechtssicher. „Eine umfassende Beteiligung der Fachbehörden und der Öffentlichkeit ist erfolgt und wird weiterhin gewährleistet. Verfahrensfehler sind für uns nicht erkennbar“, heißt es aus dem Rathaus.

Der Neubau des Ortenau-Klinikums in Lahr werde die Gesundheitsversorgung der Menschen in der gesamten südlichen Ortenau langfristig sicherstellen. Für den Versuch, dieses „wegweisende Vorhaben aus der Anonymität heraus auf diese Weise zu torpedieren, haben wir keinerlei Verständnis“, so die Stadt.

Aufsichtsbeschwerde

Eine Fachaufsichtsbeschwerde bezieht sich auf eine konkrete fachliche Entscheide einer Behörde, in dem Fall dem laufenden Bebauungsplanverfahren der Stadt Lahr. Sie richtet sich an die zuständige Aufsichtsbehörde, was im vorliegenden Fall das Regierungspräsidium Freiburg ist.