Stadt reagieren gelassen: Kritiker wollen den Bau des neuen Lahrer Klinikums überprüfen lassen

Erneut regt sich Widerstand gegen den Bau des neuen Lahrer Krankenhauses: Beim Regierungspräsidium wurde offiziell Aufsichtsbeschwerde eingelegt.
Es ist ein Zehn-Punkte-Schreiben, das auf den ersten Blick sehr alarmierend wirkt: In einem Schreiben, das am späten Dienstagabend auch der LZ zuging, haben dessen Verfasser „formell Aufsichtsbeschwerde“ bezüglich des laufenden Bebauungsplanverfahrens für das neue Klinikum beim Lahrer Stadtteil Langenwinkel eingereicht. Dahinter steckt offenbar eine Gruppe, die sich ihrer E-Mail-Adresse zufolge „Tierschutz Langenwinkel“ nennt, und „aus Gründen des Eigenschutzes vor politischer und privater Repression“ ihre Identität nicht preisgeben will. Die Autoren des Schreibens sprechen von „eklatanten Missständen und Rechtsbrüchen“ und fordert den vorläufigen Stopp des Verfahrens.