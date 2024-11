Stadt plant ökologisch: So will Bad Dürrheim klimaneutral werden

Die Kurstadt ist seit Jahren im Bereich Klimaschutz aktiv, doch wie aus den Berichten der städtischen Klimaschutzmanagerin Alisia Meisch und Tobias Bacher von der Klimaschutz- und Energieagentur Schwarzwald-Baar-Heuberg hervorgeht, muss deutlich mehr getan werden, um das Klimaneutralitätsziel des Landes zu erreichen – auch im Privatsektor, teilt die Stadtverwaltung mit.

Bis zum Jahr 2040 müsse jede Kommune in Baden-Württemberg Klimaneutralität erreichen, indem der Ausstoß der Treibhausgase (CO2) gesenkt wird. Dies müsse in erster Linie durch eine Minderung des Energiebedarfs sowie durch Umrüsten auf erneuerbare Energien erfolgen.

Lesen Sie auch

Das Ziel der Klimaneutralität gilt einerseits für die Stadtverwaltung, andererseits auch für die Gesamtstadt.

Klimaneutrale Verwaltung

Allein die Stadtverwaltung sorgt mit ihren Gebäuden und Fahrzeugen jährlich für knapp 2000 Tonnen Treibhausgasemissionen, zeigte Alisia Meisch auf. Die meisten dieser Emissionen (90 Prozent) verursachen die städtischen Gebäude und die Infrastruktur (Straßenbeleuchtung, Wasser- und Abwasserversorgung), der Rest geht auf den Fuhrpark, etwa beim Bauhof, zurück.

Ziel müsse neben der Einhaltung des vorgestellten Treibhausgas-Minderungspfades deshalb eine Halbierung des Energieverbrauchs von 6075 Megawattstunden (MWh) im Basisjahr 2019 auf 3037 MWh sein. Angestrebt werden soll, dass durch Gebäudesanierungen der Heizwärmebedarf auf unter 50 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr gesenkt wird.

Verschiedene Varianten

Die Klimaschutzmanagerin zeigte verschiedene Varianten der Wärmeversorgung auf. Da aktuell 80 Prozent der Gesamtemissionen aus der Wärmeversorgung der Gebäude mit Erdgas resultieren, hätte eine Umstellung auf Fernwärme, die mit Biomasse betrieben wird oder auf Wärmepumpen, die ihren Strom teilweise sogar aus Photovoltaik beziehen, eine deutliche Minderung der Treibhausgasemissionen zur Folge. „Wir müssen deutlich aktiver werden, was die Wärmeversorgung der Gebäude angeht, hier steckt das größte Potenzial“, so die städtische Klimaschutzmanagerin.

Gebäude betrachten

Es müsse jedes Gebäude individuell betrachtet werden, welche Art der Wärmeversorgung am sinnvollsten ist, da Wärmenetze nur in bestimmten Gebieten in Betracht kommen, wie die kommunale Wärmeplanung aufgezeigt hat.

Das erfordere aber auch zusätzliche personelle Kapazitäten im Kundenbereich Gebäudemanagement. Aus diesem Grund sei die Stelle eines Gebäude- und Energiemanagers in den Haushaltsplanentwurf für 2025 aufgenommen worden.

Klimaneutrale Gesamtstadt

Bundesstraßen und Autobahnen werden beim CO₂-Ausstoß miteingerechnet. Auf den Verkehr auf den Autobahnen und Bundesstraßen hat die Stadt kaum Einfluss, jedoch auf die Mobilität der eigenen Bewohner, etwa indem der Umstieg vom Auto auf den Bus und Fahrradwege gefördert werden.

So verwies Alisia Meisch auf die Planung einer durchgängigen Rad-Route zwischen Wohnmobilstellplatz und Gewerbegebiet. Auch aus der Bilanz der Gesamtstadt wird deutlich, dass die Wärmeversorgung den größten Anteil einnimmt.

Individuelle Lösung

Die kommunale Wärmeplanung kam zum Ergebnis, dass die Stadtteile und auch Teile der Kernstadt eine individuelle Lösung für ihre Gebäude in Anspruch nehmen müssen.

Beim Stromverbrauch würde der Bau von drei Windrädern für eine bilanzielle Entlastung sorgen. Mit diesen Anlagen könnten in der Annahme 50 000 Megawattstunden Strom pro Jahr erzeugt werden. „Damit würde mehr Strom erzeugt, als in der Gesamtstadt verbraucht wird, und Bad Dürrheim wäre rechnerisch stromautark“, so Tobias Bacher.

Energieexperte Tobias Bacher von der Klima- und Energieagentur Schwarzwald-Baar-Heuberg stellte am Schluss fest: „Sie stehen im Verhältnis zu anderen schon sehr gut da, trotzdem ist der Weg zur Klimaneutralität noch weit. Angesichts dieser Zahlen nannte es Bürgermeister Jonathan Berggötz „erschreckend, wie viel noch geleistet werden muss“, wenn die Stadt und die Stadtverwaltung treibhausgasneutral werden müssen und auch wollen. Die Investitionen müssten angepackt und die notwendigen Kapazitäten geschaffen werden.

Bürgermeister appellierte an die Bevölkerung

In diesem Zusammenhang appellierte der Bürgermeister an die Bevölkerung, das Angebot der kostenlosen Energieberatung der neutralen Klimaschutz- und Energieagentur Schwarzwald-Baar-Heuberg wahrzunehmen. Die Experten der Agentur schauen sich das Gebäude genau an und geben anschließend unverbindliche individuelle Empfehlungen ab. Die Stadtverwaltung übernimmt den normalerweise fälligen Eigenanteil für die Beratung.