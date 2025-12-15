Stadt plant Altstadtfest 2.0: Das steckt hinter dem neuen Fest in Altensteig

Nun soll es für den alljährlichen Musiksommer in Altensteig eine Erweiterung geben – die vor allem jüngere Generationen freuen dürfte. Das beschloss der Gemeinderat.
Der Musiksommer in Altensteig ist seit einigen Jahren fester Bestandteil des Jahresprogramms der Stadt. Doch das Angebot spricht nicht alle Altersgruppen gleichermaßen an. Aus diesem Grund hat die Stadtverwaltung ein weiterentwickeltes Veranstaltungsformat erarbeitet und es jüngst im Gemeinderat präsentiert – es soll „Altstadtfest 2.0“ heißen.