Stadt nimmt neuen Anlauf: Parken in Lahr soll teurer werden – auch für Anwohner

1 Parkscheine könnten künftig in Lahr teurer werden. Foto: Köhler

Die Stadt Lahr befasst sich mit einer Erhöhung der Parkgebühren. Eine Vorlage, die Anwohner betrifft, ist in Arbeit. Eine spezielle Regel für SUVs, wie von der Deutschen Umwelthilfe gefordert, ist nicht geplant.









Wer in Lahr sein Auto abstellt, ob dauerhaft als Anwohner oder als Besucher, soll künftig stärker zur Kasse gebeten werden. Dieser Wunsch der Stadtverwaltung ist nicht neu. Bereits 2021 war eine erste Vorlage in Arbeit, doch die Umsetzung verzögerte sich. Nun kommt offenbar Bewegung in die Sache. „Eine Vorlage zur Anpassung der Bewohnerparkgebühren wird noch in diesem Jahr den Entscheidungsträgern vorgelegt“, heißt es auf Anfrage unserer Redaktion aus dem Lahrer Rathaus.