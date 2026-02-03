Stadt nennt Zahlen: So viele Lahrer haben Widerspruch gegen die neue Grundsteuer eingelegt

Vor einem Jahr haben die Grundstücks- und Immobilienbesitzer in Lahr ihre Grundsteuerbescheide erhalten. Ein Bürger streitet sich deshalb noch vor Gericht mit der Stadt.
Die Reform der Grundsteuer hatte bei vielen Betroffenen für Unsicherheit, ja sogar Angst gesorgt. Die Stadt hat jetzt auf LZ-Nachfrage mitgeteilt, wie viele Bürger sich gegen die Zahlungen gewehrt haben, die ihnen nach der Neuberechnung der Steuer abverlangt werden. Demnach gingen bei der Verwaltung 281 förmliche Widersprüche ein – wobei man 19 835 Bescheide verschickt habe.