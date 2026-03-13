Stadt Meßstetten hat neuen Helfer: KI-Bot auf der Homepage – was steckt dahinter und wie sind die Erfahrungen?

Künstliche Intelligenz ist überall auf dem Vormarsch. Auch in den Verwaltungen. Seit Kurzem gibt es in Meßstetten einen KI-basierten Bürgerlotsen. Was kann der?
Wer auf der Homepage der Stadt Meßstetten surft, der stellt schnell fest, dass es einen neuen Helfer gibt. Wie einst die berühmte hilfsbereite Büroklammer in gewissen Textverarbeitungsprogrammen, die fröhlich blinzelnd aus der Ecke hervorgeschossen kam und allerlei Fragen zu Zeilenschaltung, Formatierung oder Rechtschreibung beantworten konnte respektive wollte. Jetzt ist das im Fall von Meßstetten keine Büroklammer, sondern ein sogenannter KI-Bürgerlotse. Der wird als „als digitaler Helfer beim Verweilen auf der städtischen Webseite“ angepriesen.