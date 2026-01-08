Stadt Lörrach würdigt Ehrenamt: Drei, die beispielhaft Engagement leben

Die Stadt Lörrach ehrte Dirk Furtwängler, Jörg Lievert sowie den Förderverein Seniorenzentrum St. Fridolin Lörrach-Stetten für außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement.
Die Stadt Lörrach würdigt mit der Lisa Rees-Medaille das vielseitige, engagierte und oftmals über viele Jahre gewachsene Wirken von Bürgern sowie von Organisationen und Initiativen, die sich in besonderer Weise für das Gemeinwohl und den Zusammenhalt der Stadtgesellschaft einsetzen. Die feierliche Verleihung der Lisa Rees-Medaille fand am Donnerstagabend im Rahmen des Neujahrsempfangs der Stadt im Burghof Lörrach statt.