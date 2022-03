So war’s beim SWR-Dreh in Nagold

3 Jensch Hübschen moderiert vor dem "Aprilmädchen"-Café in Nagold. Foto: Fritsch

Zeit für eine Runde "Stadt, Land, Quiz": Dieser Tage staunten Passanten in Nagold nicht schlecht, als ein Dreh-Team des SWR in der Innenstadt aktiv war. Das Wissen der Nagolder zum Thema April wurde auf die Probe gestellt.















Nagold - Unter dem Motto "April April" wurde in Nagold am vergangenen Mittwoch eine Ausgabe des SWR-Formats "Stadt Land Quiz" gedreht. In der Sendung kämpft Nagold gegen die Stadt Olsbrücken in Rheinland-Pfalz um die Frage, wer sich besser mit Aprilscherzen, Aprilbabys und Aprilwetter auskennt. Zum Thema April könnte kaum ein Team besser passen, als das des "Aprilmädchen-Cafés" in der Marktstraße. "Wir sind nicht aufgeregt, alles ist ganz lässig", sagt Sascha Mozdzierz, der Ehemann der Café-Besitzerin Carina Mozdzierz-Bachmann. Währenddessen wird er und seine Quiz-Partnerin und Mitarbeiterin im Café Sina-Marie Schacht von einem Tontechniker verkabelt. Die beiden wirken entspannt.

Moderator Jens Hübschen

"Seid ihr alle da", ruft plötzlich Moderator Jens Hübschen, und die erste Klappe fällt. Im Café herrscht normaler Betrieb, doch davor sind drei Kameras auf Schacht und Mozdzierz gerichtet. Warum das Café eigentlich "Aprilmädchen" hieße, fängt Jens Hübschen an zu moderieren. "Meine Frau, der das Café gehört ist im April geboren", antwortet Mozdzierz. "Na ich hoffe, dass ihre Frau auch zu Scherzen aufgelegt ist", witzelt Hübschen anschließend, bevor die beiden vor laufender Kamera ihre Aufgabe für den Tag erklärt bekommen.

Quiz-Show mitten in der Innenstadt

Das "Aprilmädchen Café" dient als Start und Endpunkt der Episode. Mozdzierz und Schacht müssen sich auf eine Schnitzeljagd durch Nagold begeben und den Ort des Bildes suchen, das Redakteurin Simone Heyder im Vorfeld irgendwo in Nagold aufgenommen hat. Dabei werden sie die ganze Zeit von einem Kameramann begleitet. Auf dem Fotoausschnitt ist übrigens nichts zu erkennen, außer orange-farbene Umrisse und Kopfsteinpflaster.

Während die beiden das Motiv suchen, quizzt das Drehteam mit Jens Hübschen in der Innenstadt mit Passanten. Aber wie ist die Wahl für den Dreh überhaupt auf Nagold gefallen? "Im Zuge der Recherche sind wir eben auf das ›Aprilmädchen‹ gestoßen. Das passt ja super zu unserem Motto", erklärt Heyder. "Nagold ist dazu sehr schön, mit tollem Fachwerk und Häusern und sehr belebt. Heute ist es dazu so sonnig und gleichzeitig findet der Markt statt, da finden wir bestimmt viele, die mitmachen", freut sich die Redakteurin. Da soll sie Recht behalten: Vor dem Rathaus-Café am Urschel-Brunnen trifft Hübschen gleich auf seine ersten Opfer. Welcher Eisgeschmack vor einigen Jahren ein April-Scherz war, fragt er diese. Die Damen lachen und beraten sich. Viagra, tippen sie alle. "Ach, das war super-lustig da mitzumachen", schmunzelt eine der Befragten später. Sie wären auch gar nicht überrascht gewesen, ein Kamerateam zu sehen. "Nö, das haben wir ja schon in der Zeitung gelesen", gibt sich die Dame betont lässig.

Drehtag ist ein tolles Erlebnis für alle

Ist es eigentlich schwer, Passanten für die Quiz-Show vor die Kamera zu bekommen? Jens Hübschen winkt ab. "Es ist nicht so schwierig, die Menschen zu bequatschen", sagt er. "Bisher war es wirklich immer recht unkompliziert, wir haben eine gute Trefferquote, so acht von zehn bestimmt." Wenn es hart auf hart kommt, dann klingelt das Team auch mal an Haustüren. So wie beim Dreh in der Konkurrenz-Stadt Olsbrücken: "Da war nichts los, aber wir kennen auch kein Erbarmen", lacht der Moderator.

Für Sina-Marie Schacht war die Teilnahme in der Sendung jedenfalls ein tolles Erlebnis. "Das war schon eine interessante Erfahrung. Das Team war cool drauf", schwärmt die Mitarbeiterin. "Als wir das Motiv auf dem Bild gesucht haben, hat man den Kameramann gar nicht bemerkt. Das war wirklich entspannt."

Knifflige Aufgabe

Das Motiv zu finden, war zunächst knifflig. "Da waren ja nur Pflastersteine mit Moos drauf", erzählt Schacht. Sie ist nun besonders auf den Schnitt gespannt, wie die beidem im Fernsehen wirken. Für sie wäre es ja das erste Mal gewesen, bei so etwas mitzumachen. Nun hat sie aber Blut geleckt. "Ich will das nochmal machen, vielleicht kommt ja noch eine andere Sendung zu uns", lacht sie. Dann, so hofft sie, wird hoffentlich auch Café-Besitzerin Carina Mozdzierz-Bachmann dabei sein. Diese war leider kurzfristig erkrankt.

Für alle Neugierigen: Die Auflösung, und ob Nagold das Quiz gewonnen hat, erfährt man am 2. April, ab 18.45 im SWR Fernsehen und in der ARD-Mediathek.