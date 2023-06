Die Idee, öffentliche Schließfächer vor allem für die Radfahrer in Lahr anzubieten, ist sicher gut gemeint. Doch nun haben am Rathaus II Vandalen die Idee vorerst zunichtegemacht: Die Boxen sind demoliert und mit Graffiti beschmiert.

Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, hat – zumindest theoretisch – an vier Stellen in Lahr die Möglichkeit, Schließfächer zu nutzen. Zu finden sind diese am Bahnhof, in der Nähe des Streifenhauses am Eingang des Bürgerparks, an der Zufahrt zum Marktplatz und am Rathaus II. „Im Zuge der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes wurden in der Stadt Lahr verschiedene Service-Angebote für Rad fahrende Bürgerinnen und Bürger und Gäste der Stadt Lahr eingeführt“, erklärt die Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Schließfächer gebe es seit etwa fünf Jahren, heißt es.

Am Bahnhof sind die Schließfächer bei den Radstellplätzen in der Nähe der abschließbaren Radboxen zu finden.

Schließfächer am Bahnhof werden gut angenommen

Bei einer Besichtigung waren diese Fächer alle in Nutzung. Wer eine Geldmünze – einen oder zwei Euro – am dafür vorgesehenen Mechanismus in der Tür einwirft, erhält einen Schlüssel. Wird der Schlüssel später am Schließmechanismus zurückgegeben, erhält man sein Geld zurück. Ein weiterer Vorteil der Boxen sind die darin enthaltenen Steckdosen. Wer will, kann also den Akku seines E-Bikes laden, solange das Fahrrad geparkt ist. Für die Nutzung der Steckdosen würden keine zusätzlichen Gebühren anfallen, so die Mitteilung der Stadt. Der Fahrradhelm, eine Regenjacke oder anderes Gepäck, das im Zug oder auch am Zielort hinderlich sein könnte, sind in den Schließfächern bis zur Abholung sicher verschlossen. Das sieht an der zweiten Station am Eingang des Bürgerparks ähnlich aus. Zusätzlich gibt es dort Stellplätze von „Nextbike“, einem Fahrradverleihsystem, die mit der zugehörigen App genutzt werden können. Dort sah bei der Besichtigung alles so aus, wie es sein sollte. Alle Schließfächer waren ordentlich verschlossen.

Kurz vor der Einfahrt zur Tiefgarage am Marktplatz stehen weitere Boxen, die nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Lediglich das Design der Schließfächer ist an dieser Stelle anders. Hier waren bei einer – sicher nur zufälligen – Überprüfung zwei der Boxen leer, alle anderen waren verschlossen.

Fünf der sechs Boxen am Rathaus II sind demoliert

Ein ganz anderes Bild bietet sich an den Boxen an der Ecke des Rathaus II zur Waldhornstraße. Fünf der sechs Boxen sind vollständig demoliert. Die Türen aus Stahlblech sind verzogen, die Anlage ist mit Graffiti verschmiert. Die Schließmechanismen sind entweder verbogen oder zerstört. Zwei Boxen waren bei Besichtigung vor Ort mit Müll vollgestopft, die restlichen waren leer. Eine Box sah „normal“ aus. Nach Einwurf eines Euros passierte nichts. Der Schlüssel ließ sich nicht herausziehen, auch Geld zurück gab es nicht.

Info – Stadt will Türen ersetzen

Das Problem am Rathaus II ist bei der Stadtverwaltung bekannt: Aufgrund „einiger Vandalismusfälle und zweckentfremdeter Nutzung“ mussten die Schließzylinder schon mehrfach ausgetauscht werden. „Die Stadt hat sich nun dazu entschlossen, das Pfandschloss durch ein Schließsystem mit Zahlencode zu ersetzen.“ Zudem sollten die Türen durch „vandalismussichere“ ersetzt werden, gibt die Stadt Auskunft.