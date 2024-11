Stadt Lahr will Gewerbesteuer erhöhen: Bettler greift Bettler in die Tasche

1 Lahrer Finanzdilemma Foto: Melanie Jilg

Die 25. Chrysanthema bläst an diesem Wochenende zum großen Finale. Noch einmal werden die Massen durch die Innenstadt strömen, die bunten Blüten bestaunen, und die – scheinbar – heile Lahrer Welt. Denn so schön und erfolgreich das Top-Event im Herbst abermals war, die großen Probleme der Stadt vermochte es in diesem Jahr nicht zu übertünchen.









Dafür sorgte das Rathaus in beträchtlichem Maße höchstselbst, als es am Tag vor der Blumenschau-Eröffnung den Plan verkündete, die Gewerbesteuer zu erhöhen. Damit wurde offenbar, wie schlecht es spätestens nach dem unausweichlichen Aufschlag bei der Kreisumlage tatsächlich um die städtischen Finanzen steht. Der Aufschrei unter Lahrer Unternehmern war absehbar heftig und nicht unberechtigt: Jene, die ohnehin im Regen der Rezession stehen, will man noch weiter schröpfen. Es ist, als würde ein Bettler einem anderen in die Tasche greifen.