Stadt Lahr informiert: Diese Änderungen gibt es bei der Streu-und Räumpflicht

Die Stadt Lahr weist auch in diesem Jahr die Bürger auf die Streu-und Räumpflicht hin. Der BGL ist hingegen für verkehrswichtige Straßen zuständig.
Bei Schnee und Eis räumt der Bau- und Gartenbetrieb Lahr (BGL) die verkehrswichtigen Straßen und Plätze in Lahr. Vor der eigenen Haustür sind aber die Straßenanlieger dafür zuständig, für sichere Begehbarkeit zu sorgen. Diese persönliche Räum- und Streupflicht ist in einer Satzung der Stadt Lahr festgelegt. Die Satzung wurde im vergangenen Jahr erneuert und zum 1. Januar 2025 auf den Weg gebracht.