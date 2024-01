Stadt Lahr erstattet Anzeige: Unbekannte entsorgen Altöl auf dem Waldparkplatz am Altvater

Eine unbekannte Person hat auf dem Waldparkplatz am Altvater illegal Altöl entsorgt. Der genaue Tatzeitpunkt ist nicht bekannt. Die Stadt Lahr hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Das Altöl floss über eine Fläche von circa 100 Quadratmetern über den Parkplatz, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Die Feuerwehr und der Bau- und Gartenbetrieb seien derzeit im Einsatz und versuchen, den Schaden möglichst gering zu halten. Um eine weitere Kontamination zu verhindern, wird der ausgeschüttete Stoff mit Hilfe von Bindemittel gefasst und danach abgetragen. Die Schadenshöhe kann noch nicht angegeben werden.

Die Stadt werde gegen Unbekannt Strafanzeige erstatten, da es sich bei dieser illegalen Entsorgung von Altöl um eine Umweltstraftat handelt, heißt es weiter. Falls Bürger verdächtige Beobachtungen am Waldparkplatz am Altvater getätigt haben, können sie dies der Stadt Lahr per E-Mail ralph.brucker@lahr.de oder dem Polizeirevier Lahr mitteilen.