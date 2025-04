Stadt Lahr erfüllt Wünsche der Pendler: Trampelpfad zum Schotterparkplatz bei der „Arena“ ist nun ein richtiger Weg

1 Auch bei schlechtem Wetter ist der Weg zum Parkplatz neben dem Arena-Markt künftig gut begehbar. Foto: Köhler

Pendler können auf dem Weg in die Innenstadt nun abkürzen, ohne schmutzige Schuhe zu fürchten.









Schweres Gerät und Männer in gelben Warnwesten begrüßten am Dienstag so manchen Pendler auf dem Schotterplatz neben dem Arena-Einkaufsmarkt. Der Bau- und Gartenbetrieb Lahr war unter anderem mit einem Bagger angerückt, der kurz vor 10 Uhr bereits einiges an Erde auf der angrenzenden Wiese ausgehoben hatte. Was schon klar sichtbar war, bestätigten die Arbeiter auf Nachfrage unserer Redaktion: Aus dem Trampelpfad soll ein richtiger Weg werden.